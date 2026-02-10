Стало известно, зачем McDonald's зарегистрировал в России товарный знак

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's хочет вернуться на российский рынок в будущем, поэтому произвела регистрацию товарного знака в стране, предположил в беседе с NEWS.ru бренд-маркетолог Александр Дяченко. По его словам, такой шаг является стратегической перестраховкой крупной компании.

Я думаю, что регистрация McDonald's товарного знака в РФ — это перестраховка со стороны бренда на случай возвращения в обозримом будущем. Это делается сразу на много лет, что обеспечивает сохранение интеллектуальной собственности бренда и позволит в любой момент возобновить активность на рынке России. Однако это пока не означает, что бренд готовится к возвращению в скором времени, — пояснил Дяченко.

Ранее сообщалось, что компания McDonald's зарегистрировала новый товарный знак в России. Сеть ресторанов быстрого питания подала заявку в Роспатент в декабре 2024 года. Товарный знак связан с 10 классами товаров, в том числе с одеждой, кофе, водой, а также с предоставлением услуг ресторанов.