11 февраля 2026 в 05:57

Владелец «Вкусно — и точка» не поверил в возвращение «Макдоналдса» в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американской сети быстрого питания «Макдоналдс» вряд ли будет выгодно реализовать опцион на обратный выкуп своего бизнеса в России, заявил РБК владелец открывшейся на их месте сети «Вкусно — и точка» Александр Говор. Он пояснил, что американская сеть с «Вкусно — и точка» не поддерживает никаких контактов.

Мы не видим «поползновений» в плане возвращения. Контактов нет от слова «совсем», — подчеркнул Говор.

Он отметил, что также имеют место быть договоренности. «Вкусно — и точка» должны были выполнить определенные условия, что и произошло — на полгода раньше оговоренного срока.

Ранее сообщалось, что компания «Макдоналдс» зарегистрировала новый товарный знак в России. Сеть ресторанов быстрого питания подала заявку в Роспатент в декабре 2024 года. Товарный знак связан с 10 классами товаров, в том числе с одеждой, кофе, водой, а также с предоставлением услуг ресторанов.

При этом бренд-маркетолог Александр Дяченко подчеркнул, что «Макдоналдс» хочет вернуться на российский рынок в будущем, поэтому произвела регистрацию товарного знака в стране. Такой шаг является стратегической перестраховкой крупной компании.

