20 января 2026 в 23:25

В Киеве из-за отсутствия света закрываются рестораны известной сети питания

«Страна.ua»: из-за проблем с электричеством в Киеве закрываются точки McDonald's

McDonald’s McDonald’s Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В столице Украины одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания McDonald’s, сообщает издание «Страна.ua». Причиной стали критические перебои в электроснабжении.

По информации СМИ, на дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.

Если даже McDonald’s этого всего не выдержал, то не знаю, что сказать про простых смертных, — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно, что Киев столкнулся с транспортным коллапсом в этот вторник, 20 января. Ситуация вызвана массовыми отключениями электричества в городе. Вследствие проблем с транспортом в Киеве также резко выросли цены на такси.

До этого в Черниговской области Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения остались около 100 населенных пунктов. Глава региональной администрации Вячеслав Чаус отметил, что самая сложная ситуация сложилась в северных общинах области.

McDonald’s
Украина
Киев
энергоснабжение
