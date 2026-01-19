Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:19

Украину захлестнула новая волна отключений электричества

Около сотни населенных пунктов под Черниговом остались без света

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Черниговской области Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения остались около ста населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. Самая сложная ситуация, по его данным, сложилась в северных общинах области.

Обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных общинах области, — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сообщили, что Киев и прилегающая область дольше других украинских регионов оставались без электроснабжения в начале 2026 года на фоне наступивших морозов. По имеющимся данным, Борисполь был обесточен 77% времени с 9 января, Бровары — 63,7%, а столица — 46,2%.

Кроме того, местные энергетические компании сообщили о введении экстренных веерных отключений электроэнергии еще в семи регионах Украины. Утвержденные ранее плановые графики отменены в восьми областях: Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой.

