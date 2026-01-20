Массовые отключения электричества вызвали транспортный коллапс в Киеве

Киев столкнулся с транспортным коллапсом в этот вторник, 20 января, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, ситуация вызвана массовыми отключениями электричества в городе. Вследствие проблем с транспортом в Киеве также резко выросли цены на такси.

Цены на такси в Киеве взлетели на фоне транспортного коллапса, — говорится в публикации.

Ранее в Черниговской области Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения остались около ста населенных пунктов. Глава региональной администрации Вячеслав Чаус отметил, что самая сложная ситуация сложилась в северных общинах области.

По данным из украинских соцсетей, все больше экспертов советуют жителям Киева, оставшимся без электричества, отопления и воды, переезжать в сельскую местность, чтобы пережить зиму. При этом супруга президента Владимира Зеленского Елена в одном из интервью говорила, что 90% украинцев готовы терпеть сложные условия два–три года ради перспективы вступления в Евросоюз.