19 января 2026 в 19:19

Жена Зеленского дала необычный совет замерзающим украинцам

Елена Зеленская заявила о готовности украинцев терпеть холода ради ЕС

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все больше экспертов советуют жителям Киева, оставшимся без электричества, отопления и воды, переезжать в сельскую местность, чтобы пережить зиму, пишет KP.RU со ссылкой на украинские соцсети. Издание напомнило о более раннем интервью жены президента Владимира Зеленского Елены, где она утверждала, что 90% украинцев готовы терпеть сложные условия 2–3 года ради перспективы вступления в Евросоюз.

Украинцы готовы это терпеть 2–3 года, если они видят перспективу членства в ЕС. <...> Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать, — сказала супруга украинского главы.

Ранее глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил о повреждении объектов энергетики в регионе, из-за чего без электричества остались примерно 100 населенных пунктов. По его словам, наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в северных районах области.

Кроме того, по данным аналитиков, Киев и область в начале 2026 года лидировали по продолжительности отключений электроэнергии среди украинских регионов на фоне похолодания. Согласно их информации, Борисполь был обесточен 77% времени с 9 января, Бровары — 63,7%, а сама столица — 46,2%.

Елена Зеленская
Украина
холода
эмоции
