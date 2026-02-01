Зимняя Олимпиада — 2026
Найденного в Таиланде расчлененным россиянина угрожали продать на органы

Владельцу наркошопа Михаилу Емельянову, которого нашли расчлененным в Таиланде перед убийством угрожали продать его на органы, передает KP.RU. Причиной преступления стал крупный долг у коммерсанта.

Полиция арестовала двоих россиян, которых подозревают в убийстве Емельянова в Таиланде. Они пытались скрыться в Бангкоке, им предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии тела и требовании выкупа.

Ранее похитители, требовавшие за освобождение Емельянова $120 тыс. (9,3 млн рублей), перестали выходить на связь после того, как мать собрала нужную сумму. Тайская полиция нашла тело пропавшего. Основной версией преступления считается расправа на почве долговых обязательств.

До этого в Италии обнаружили тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 9 января. Ее захоронили рядом с рабочим местом мужа, который стал главным подозреваемым. По версии следствия, мужчина убил жену в их доме, после чего перевез и спрятал тело. При обыске на его одежде, рабочем месте и в доме нашли пятна крови.

Кроме того, стало известно о пропаже в Таиланде криптоинвестора из Санкт-Петербурга Максима Гарбузова. Молодого человека в последний раз видели в конце декабря на мотоцикле, после того как он вышел из дома с крупным рюкзаком, совершил покупку в торговом центре The Outlet и пропал.

