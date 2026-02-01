Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 13:52

Стало известно, что сделали с хозяином наркошопа в Таиланде

Полиция нашла расчлененное тело Емельянова в Паттайе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Тело пропавшего хозяина наркошопа Михаила Емельянова с признаками расчленения было найдено в Таиланде, в районе Паттайи, сообщает Telegram-канал Baza. Тело было захоронено в пяти разных точках неподалеку от пруда.

Похитители, требовавшие за его освобождение $120 тыс. (9,3 млн рублей), перестали выходить на связь после того, как мать собрала нужную сумму. Тайская полиция ведет розыск убийц, и один подозреваемый уже задержан. Основной версией преступления считается расправа на почве долговых обязательств.

Ранее в Таиланде пропал россиянин, владевший магазином с запрещенными веществами. По имеющимся сведениям, он прибыл в Бангкок, чтобы дать в долг другому российскому гражданину $10 тыс. (более 782 тыс. рублей) на развитие дела. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина покинул жилище, после чего его след был потерян. Мать Емельянова подала заявление в Интерпол и вылетела на место.

Кроме того, стало известно о пропаже в Таиланде криптоинвестора из Санкт-Петербурга Максима Гарбузова. Молодого человека в последний раз видели в конце декабря на мотоцикле, после того как он вышел из дома с крупным рюкзаком, совершил покупку в торговом центре The Outlet и пропал.

Таиланд
убийства
тела
расчленения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев оценил контакты с Трампом
«Это очевидно»: Медведев о попытках Трампа остаться в истории миротворцем
«Будут уважать»: Лавров раскрыл слова Рубио об интересах России и США
«Мы так их и не нашли»: Медведев пошутил о подводных лодках Трампа
Погода в Москве в понедельник, 2 февраля: ждать ли сильных ветров и холода
Медведев напомнил о целях СВО
«Скажу только одно»: Медведев озвучил Зеленскому приговор по Булгакову
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Лавров раскрыл, кто «вбивает клинья» между Россией и США
Писториус одной фразой объяснил наращивание вооружений ФРГ
Москвичи столкнулись с самыми сильными морозами с начала зимы
Стало известно, что сделали с хозяином наркошопа в Таиланде
Умерла 10-месячная внучка Snoop Dogg
Зеленский назвал даты новых встреч в Абу-Даби
Путин подарил патриарху Кириллу букет белых роз
«Рабочий процесс»: депутат о вероятном переносе встречи в Абу-Даби
Следователи раскрыли подробности смерти сгоревших заживо в сауне подростков
Жуткое ДТП с автобусом обернулось массовой гибелью людей
Дипломаты раскрыли, пострадали ли россияне в ДТП в Турции
Зеленский признался, что одна мысль не покидает его
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
Общество

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.