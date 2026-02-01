Стало известно, что сделали с хозяином наркошопа в Таиланде Полиция нашла расчлененное тело Емельянова в Паттайе

Тело пропавшего хозяина наркошопа Михаила Емельянова с признаками расчленения было найдено в Таиланде, в районе Паттайи, сообщает Telegram-канал Baza. Тело было захоронено в пяти разных точках неподалеку от пруда.

Похитители, требовавшие за его освобождение $120 тыс. (9,3 млн рублей), перестали выходить на связь после того, как мать собрала нужную сумму. Тайская полиция ведет розыск убийц, и один подозреваемый уже задержан. Основной версией преступления считается расправа на почве долговых обязательств.

Ранее в Таиланде пропал россиянин, владевший магазином с запрещенными веществами. По имеющимся сведениям, он прибыл в Бангкок, чтобы дать в долг другому российскому гражданину $10 тыс. (более 782 тыс. рублей) на развитие дела. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина покинул жилище, после чего его след был потерян. Мать Емельянова подала заявление в Интерпол и вылетела на место.

Кроме того, стало известно о пропаже в Таиланде криптоинвестора из Санкт-Петербурга Максима Гарбузова. Молодого человека в последний раз видели в конце декабря на мотоцикле, после того как он вышел из дома с крупным рюкзаком, совершил покупку в торговом центре The Outlet и пропал.