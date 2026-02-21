Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 19:06

Обвиняемая в убийстве OnlyFans-модель шокировала суд своим поведением

Зарезавшая своего парня OnlyFans-модель показывала язык и корчила лицо в суде

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
OnlyFans-модель Кортни Кленни, обвиняемая в убийстве своего бойфренда, во время судебного заседания в Майами 20 февраля корчила гримасы и показывала язык, передает Complex. Помимо этого, она посылала воздушные поцелуи.

29-летнюю девушку держат под стражей с августа 2022 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве второй степени. По версии следствия, в апреле того же года она нанесла своему 27-летнему партнеру Кристиану Обумсели ножевое ранение в грудь, повредив крупную артерию, из-за чего тот не выжил.

После ареста на Гавайях и депортации во Флориду Кленни отвергла обвинения, заявив, что применила нож в целях самообороны. Однако судебно-медицинские эксперты округа Майами-Дейд опровергли эту версию, указав на несоответствие характера ранений.

Защита хочет переквалифицировать дело в непредумышленное убийство. Адвокаты говорят о насильственных отношениях пары. Судебное разбирательство назначено на апрель. В случае признания Кленни виновной ей грозит пожизненное заключение.

Ранее в Челябинске мужчина нанес своей сожительнице не менее пяти ножевых ударов. Пострадавшую быстро доставили в больницу, где она сейчас находится в реанимации. Подозреваемый, 63-летний мужчина, был задержан правоохранительными органами. Причиной нападения стала ссора между парой.

