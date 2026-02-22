Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 07:11

«Это все, что мы могли»: союзник Украины принес Киеву дурные новости

Глава МИД Валтонен: Финляндия больше ничем не может помочь Украине

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press
Финляндия направила Украине всю возможную помощь и больше ничем не может помочь, заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью телекомпании Yle. По ее словам, Киеву остается надеяться только на кредит в €90 млрд от Евросоюза.

Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> мы направили все, что возможно, включая оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. <…> И теперь [надеяться можно] только на кредит €90 млрд, — отметила Валтонен.

Ранее Валтонен допустила возможность возобновления диалога между Евросоюзом и Россией в будущем, добавив, что европейским столицам следует активизировать усилия по давлению на Москву в контексте украинского кризиса. Однако дипломату пришлось признать, что ситуация сложная и механизмов давления у Хельсинки нет. Она заявила о наличии серьезных препятствий. При этом глава финского МИД подчеркнула необходимость четко определить цели возможного диалога и распределение ролей его участников.

