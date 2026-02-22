Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 07:18

«Хотим диалога»: немецкая партия указала, без кого не будет мира в Европе

Лидер немецкой АдГ Вайдель: мир в Европе возможен только вместе с Россией

Алис Вайдель Алис Вайдель Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Внешнеполитический курс правительства ФРГ давно оторван от реальности, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на YouTube-канале АдГ. По ее словам, стране, как и всей Европе, необходим диалог с Москвой. Выступая на партийном мероприятии в Рейнланд-Пфальце она подчеркнула, что устойчивый мир на европейском континенте может быть достигнут только вместе с Россией, а не без нее.

Мы хотим диалога […]. Я не знаю, какой курс избрало это федеральное правительство ФРГ, но это точно не мирный курс. Мы, как «Альтернатива для Германии», хотим гармоничных отношений с нашими соседями и с нашими европейскими партнерами. И именно за это мы выступаем, — заявила Вайдель.

По ее мнению, подход немецкого правительства к взаимодействию с Москвой изначально ошибочен. Он не способствует урегулированию конфликтов.

Ранее сопредседатель немецкой партии Тино Хрупалла отметил, что НАТО должна рассматривать Россию как часть Европы и как можно скорее возобновить переговоры с Москвой. Он также опроверг утверждения об угрозе безопасности ФРГ со стороны РФ.

До этого стало известно, что позиция канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным вызвала раскол в Европе. Берлин проявляет дипломатическую сдержанность.

