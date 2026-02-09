Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 06:58

В Германии призвали НАТО скорее возобновить переговоры с Россией

Лидер АдГ Хрупалла призвал НАТО как можно скорее возобновить диалог с Россией

Фото: pixabay.com
НАТО должна рассматривать Россию как часть Европы и как можно скорее возобновить переговоры с Москвой, заявил телеканалу ARD сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Он также опроверг утверждения об угрозе безопасности ФРГ со стороны РФ.

Я думаю, нам нужно как можно скорее возобновить переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я надеюсь, канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] наконец-то возобновит этот диалог, чтобы мы могли поговорить с Россией и положить конец этой эскалации. Нам нужно пространство для деэскалации, — сказал Хрупалла.

Ранее стало известно, что позиция канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным вызвала раскол в Европе. По сравнению со странами, выступающими за диалог, Берлин проявляет дипломатическую сдержанность и не выдвигает собственных инициатив, отмечают в источнике.

До этого западные журналисты отметили, что инициатива о полном запрете российской стали способна спровоцировать глубокий раскол внутри Европейского союза. Несмотря на действующие 50-процентные пошлины, импорт полуфабрикатов из России увеличился, и теперь парламент ЕС может столкнуться с противодействием стран-импортеров, угрожающих использовать право вето.

Германия
адг
переговоры
Россия
