В Германии призвали НАТО скорее возобновить переговоры с Россией Лидер АдГ Хрупалла призвал НАТО как можно скорее возобновить диалог с Россией

НАТО должна рассматривать Россию как часть Европы и как можно скорее возобновить переговоры с Москвой, заявил телеканалу ARD сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Он также опроверг утверждения об угрозе безопасности ФРГ со стороны РФ.

Я думаю, нам нужно как можно скорее возобновить переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я надеюсь, канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] наконец-то возобновит этот диалог, чтобы мы могли поговорить с Россией и положить конец этой эскалации. Нам нужно пространство для деэскалации, — сказал Хрупалла.

Ранее стало известно, что позиция канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным вызвала раскол в Европе. По сравнению со странами, выступающими за диалог, Берлин проявляет дипломатическую сдержанность и не выдвигает собственных инициатив, отмечают в источнике.

До этого западные журналисты отметили, что инициатива о полном запрете российской стали способна спровоцировать глубокий раскол внутри Европейского союза. Несмотря на действующие 50-процентные пошлины, импорт полуфабрикатов из России увеличился, и теперь парламент ЕС может столкнуться с противодействием стран-импортеров, угрожающих использовать право вето.