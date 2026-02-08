«Поразительно»: в Германии заметили раскол в Евросоюзе из-за Мерца Berliner Zeitung: политика Мерца в отношении России вызвала раскол в ЕС

Позиция канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным вызвала раскол в Европе, пишет Berliner Zeitung. По сравнению со странами, выступающими за диалог, Берлин проявляет дипломатическую сдержанность и не выдвигает собственных инициатив, отмечает издание.

Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы, — говорится в материале.

Ранее западные журналисты отметили, что инициатива о полном запрете российской стали способна спровоцировать глубокий раскол внутри Европейского союза. Несмотря на действующие 50-процентные пошлины, импорт полуфабрикатов из России увеличился, и теперь парламент ЕС может столкнуться с противодействием стран-импортеров, угрожающих использовать право вето.

Кроме того, депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что надежды ЕС на смену власти в Москве нереалистичны по результатам оценки внутренней политической обстановки в России. По его мнению, ужесточение визового режима направлено на провоцирование общественного недовольства, а политика российского руководства в украинском вопросе используется Брюсселем как формальное обоснование данных мер.