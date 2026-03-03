Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 08:28

Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В головном офисе Liberty Bank, расположенном на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, произошел пожар, сообщил начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Очаг возгорания находился в шахте лифта здания, при этом никто из людей не пострадал.

Для ликвидации огня на место происшествия направили 20 пожарно-спасательных бригад. Благодаря их оперативным действиям возгорание удалось быстро потушить. Огонь не успел перекинуться на внутренние помещения банковского офиса.

В своем заявлении представители банка подчеркнули, что функционированию кредитной организации ничего не угрожает. Процесс обслуживания клиентов продолжится в привычном, штатном режиме.

Ранее на территории американского посольства в Эр-Рияде после взрыва произошел пожар. Информации о пострадавших или разрушениях от американской стороны не поступало. Данный инцидент произошел на фоне масштабной ответной кампании, развернутой Ираном, которая была начата после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и семерых генералов Корпуса стражей исламской революции в результате ударов США и Израиля 28 февраля.

Также в Сети появилось видео, запечатлевшее пожар в дубайском отеле «Бурдж-аль-Араб». Возгорание произошло после атаки беспилотника. Темный столб дыма поднялся в небо из-за пожара, который охватил внешний фасад здания сразу на нескольких этажах. Согласно предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал.

пожары
Тбилиси
банки
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
«Запасы ракет истощаются»: в США узнали о проблемах с Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.