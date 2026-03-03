Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси

В головном офисе Liberty Bank, расположенном на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, произошел пожар, сообщил начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Очаг возгорания находился в шахте лифта здания, при этом никто из людей не пострадал.

Для ликвидации огня на место происшествия направили 20 пожарно-спасательных бригад. Благодаря их оперативным действиям возгорание удалось быстро потушить. Огонь не успел перекинуться на внутренние помещения банковского офиса.

В своем заявлении представители банка подчеркнули, что функционированию кредитной организации ничего не угрожает. Процесс обслуживания клиентов продолжится в привычном, штатном режиме.

