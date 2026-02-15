Семейная пара заподозрила больницу в продаже младенцев

Семья из Тбилиси заподозрила городскую больницу в продаже новорожденных — уже 26 лет они разыскивают дочь, которую не отдали после родов, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, проблемы у пары начались еще в 1995 году: тогда у женщины умер сын, тело которого родителям не вернули, заявив, что похоронят на территории больницы.

Через пять лет в другом роддоме у женщины родилась дочь, но ребенка сразу увезли в детскую больницу, а на следующий день сообщили о его смерти, взяв деньги за погребение, и снова отказались выдавать тело.

Спустя 25 лет она узнала, что кладбища на территории больницы никогда не было. В архивах не нашлось записи о смерти дочери — только о рождении, а документы сына исчезли полностью. Врач УЗИ, консультировавший женщину во время беременности, рассказал, что на детей был заказ от будущих покупателей. По его словам, от сделки с ее дочерью в последний момент отказались и ребенка забрала себе сотрудница больницы.

В публикации говорится, что данных по этой работнице у семьи практически нет. По предварительной информации, она могла увезти ребенка за рубеж.

Ранее сообщалось, что работу новокузнецкого роддома № 1 приостановили на 90 суток. По данным объединенного пресс-центра судов Кемеровской области, там за короткий срок умерли девять младенцев.