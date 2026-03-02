Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:07

Подмосковные врачи помогли женщине в 11-й раз стать мамой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Врачи в Дубне помогли местной жительнице в 11-й раз стать мамой, сообщает 360.ru. Женщина родила двойню.

Для пациентки это седьмые роды в стенах нашего роддома. В хорошо знакомом для нее месте команда опытных и высококвалифицированных специалистов акушерского отделения вновь бережно поддержала женщину в самый важный период жизни, обеспечив безопасность, спокойствие и уверенность на протяжении всего процесса родов. Как и все предыдущие, роды были естественные, — рассказала заведующая Дубненским роддомом Ирина Косабуцкая.

Роды прошли успешно, сейчас жительницу Дубны выписали — она вместе с детьми восстанавливается дома. После полного восстановления женщина планирует продолжить учебу на фельдшера.

Ранее сообщалось, что новорожденная девочка оказалась в реанимации с пневмонией после того, как врачи петербургского родильного дома задержали экстренное кесарево сечение на 17 часов. Женщина заявила, что из-за этого младенец наглотался первородного кала.

