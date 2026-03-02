Подмосковные врачи помогли женщине в 11-й раз стать мамой

Врачи в Дубне помогли местной жительнице в 11-й раз стать мамой, сообщает 360.ru. Женщина родила двойню.

Для пациентки это седьмые роды в стенах нашего роддома. В хорошо знакомом для нее месте команда опытных и высококвалифицированных специалистов акушерского отделения вновь бережно поддержала женщину в самый важный период жизни, обеспечив безопасность, спокойствие и уверенность на протяжении всего процесса родов. Как и все предыдущие, роды были естественные, — рассказала заведующая Дубненским роддомом Ирина Косабуцкая.

Роды прошли успешно, сейчас жительницу Дубны выписали — она вместе с детьми восстанавливается дома. После полного восстановления женщина планирует продолжить учебу на фельдшера.

