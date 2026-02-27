Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа

Глава города Мордвинцев: в Можайске начали реконструкцию очистных сооружений

В Можайске приступили к реконструкции очистных сооружений, рассказал 360.ru глава муниципалитета Денис Мордвинцев. Он отметил, что всего планируют заменить 108 км сетей водоснабжения.

Ждем завершения реконструкции наших очистных сооружений. Это позволит не только Можайску, но и ближайшим поселкам — Спутник, имени Дзержинского — получать более качественные услуги по водоотведению, — рассказал Мордвинцев.

Глава города подчеркнул, что в Можайске также запланирован ремонт восьми котельных, пяти тепловых пунктов и нескольких километров коммуникаций. Реконструкцию планируют завершить к 2028 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность ремонта котельной на улице Ульяновых в Подольске. Отмечается, что в ходе реконструкции там установили новый котел, теплообменники и систему химической водоочистки.