05 сентября 2025 в 12:05

Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске

Губернатор Воробьев: ремонт котельной улучшит подачу тепла в Подольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность ремонта котельной на улице Ульяновых в Подольске, сообщает телеканал 360.ru. Отмечается, что в ходе реконструкции там установили новый котел, теплообменники и систему химической водоочистки.

Эта большая работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает и замену котельных, и модернизацию ЦТП, и установку индивидуальных тепловых пунктов, — заявил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что в ближайшие два года в Московской области отремонтируют более тысячи грунтовых дорог. По его словам, такие объекты важны для жителей многих деревень и поселков Подмосковья.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возмутился качеством новой дороги рядом с железнодорожным вокзалом в Вологде. Он отметил, что плитка была положена неровно, и назвал выполненную подрядчиком работу «мраком».

