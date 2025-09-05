Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске Губернатор Воробьев: ремонт котельной улучшит подачу тепла в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность ремонта котельной на улице Ульяновых в Подольске, сообщает телеканал 360.ru. Отмечается, что в ходе реконструкции там установили новый котел, теплообменники и систему химической водоочистки.

Эта большая работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает и замену котельных, и модернизацию ЦТП, и установку индивидуальных тепловых пунктов, — заявил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что в ближайшие два года в Московской области отремонтируют более тысячи грунтовых дорог. По его словам, такие объекты важны для жителей многих деревень и поселков Подмосковья.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возмутился качеством новой дороги рядом с железнодорожным вокзалом в Вологде. Он отметил, что плитка была положена неровно, и назвал выполненную подрядчиком работу «мраком».