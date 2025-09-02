Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:12

Воробьев назвал один из основных приоритетов благоустройства Подмосковья

Губернатор Воробьев: более тысячи проселочных дорог отремонтируют в Подмосковье

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшие два года в Московской области отремонтируют более тысячи грунтовых дорог, рассказал 360.ru губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, такие объекты важны для жителей многих деревень и поселков Подмосковья.

Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют потратить 9 трлн рублей в ближайшие шесть лет на строительство дорожной инфраструктуры. Российский кабмин уже утвердил план дорожного строительства до 2030 года.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возмутился качеством новой дороги рядом с железнодорожным вокзалом в Вологде. Он отметил, что плитка была положена неровно, и назвал выполненную подрядчиком работу «мраком».

Подмосковье
дороги
Андрей Воробьев
губернаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.