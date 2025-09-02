Воробьев назвал один из основных приоритетов благоустройства Подмосковья Губернатор Воробьев: более тысячи проселочных дорог отремонтируют в Подмосковье

В ближайшие два года в Московской области отремонтируют более тысячи грунтовых дорог, рассказал 360.ru губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, такие объекты важны для жителей многих деревень и поселков Подмосковья.

Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют потратить 9 трлн рублей в ближайшие шесть лет на строительство дорожной инфраструктуры. Российский кабмин уже утвердил план дорожного строительства до 2030 года.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возмутился качеством новой дороги рядом с железнодорожным вокзалом в Вологде. Он отметил, что плитка была положена неровно, и назвал выполненную подрядчиком работу «мраком».