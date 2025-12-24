В Московской области прошел личный прием губернатора

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел личный прием граждан, сообщает 360.ru. К нему обратились несколько местных жителей.

Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы и в хозяйственных вопросах тоже остаетесь неравнодушным, проявляете активность, заинтересованность, — заявил Воробьев.

На личной встрече губернатор обсудил с жителями вопросы обустройства дорожной инфраструктуры и реконструкции учебных учреждений. Также в рамках приема Воробьев передал ученикам одной из подмосковных школ сертификат на получение фитотрона для исследований.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал прием заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». В этом году главный фокус проекта — помощь участникам СВО и их семьям.