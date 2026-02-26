«Простая истина»: пострадавшим из-за гололеда россиянам дали важный совет

Россияне, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, речь идет о затратах на лечение, утраченном заработке за время нетрудоспособности, расходах на реабилитацию и компенсации морального вреда.

Хочу напомнить простую истину: если вы упали на льду, виноват не только гололед, но и тот, кто вовремя не посыпал дорожку. Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших. Но люди об этом забывают. А виновные остаются в стороне, — подчеркнул парламентарий.

Чтобы получить положенные выплаты, нужно соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей и сохранить все чеки, уточнил Свищев. Кроме того, он не исключил возможность индексации сумм возмещения пропорционально росту прожиточного минимума.

Ранее в Роскачестве проверили 21 марку противогололедных реагентов. Почти все исследованные смеси оказывают сильное воздействие на металл, около половины реагентов также наносят ущерб бетонным конструкциям. При этом степень воздействия на кожу обуви у всех образцов оказалась в пределах нормы.

До этого зампред комитета Госдумы по экологии Олег Лебедев предложил ограничить применение химических реагентов для борьбы с гололедом. По его мнению, необходимо установить прямой запрет на применение сильнодействующих составов вне проезжей части.