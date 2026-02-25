В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов

В Роскачестве проверили 21 марку противогололедных реагентов, сообщает «Парламентская газета». Всего специалисты оценили 15 показателей.

Почти все исследованные смеси оказывают сильное воздействие на металл, превышая опережающие требования Роскачества в среднем в три раза. Около половины реагентов также наносят ущерб бетонным конструкциям. При регулярном применении они способны разрушать тротуарную плитку, отмостки, бетонные дорожки и фундаменты, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Несмотря на подобные результаты, степень воздействия на кожу обуви у всех образцов оказалась в пределах нормы. Однако специалисты отмечают, что реагенты могут наносить механические повреждения и оставлять разводы.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии Олег Лебедев предложил ограничить применение химических реагентов для борьбы с гололедом за пределами дорог. Законопроект, зарегистрированный в электронной базе нижней палаты парламента, предполагает изменения в федеральном законе «Об охране окружающей среды».