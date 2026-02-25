Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:20

В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Роскачестве проверили 21 марку противогололедных реагентов, сообщает «Парламентская газета». Всего специалисты оценили 15 показателей.

Почти все исследованные смеси оказывают сильное воздействие на металл, превышая опережающие требования Роскачества в среднем в три раза. Около половины реагентов также наносят ущерб бетонным конструкциям. При регулярном применении они способны разрушать тротуарную плитку, отмостки, бетонные дорожки и фундаменты, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Несмотря на подобные результаты, степень воздействия на кожу обуви у всех образцов оказалась в пределах нормы. Однако специалисты отмечают, что реагенты могут наносить механические повреждения и оставлять разводы.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии Олег Лебедев предложил ограничить применение химических реагентов для борьбы с гололедом за пределами дорог. Законопроект, зарегистрированный в электронной базе нижней палаты парламента, предполагает изменения в федеральном законе «Об охране окружающей среды».

реагенты
лед
исследования
воздействие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.