20 февраля 2026 в 19:11

В России предложили бороться с гололедом на тротуарах по-новому

Депутат Лебедев предложил запретить использование реагентов вне проезжей части

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Олег Лебедев предложил ограничить применение химических реагентов для борьбы с гололедом за пределами дорог. Законопроект, зарегистрированный в электронной базе нижней палаты парламента, предполагает изменения в федеральном законе «Об охране окружающей среды».

Действующие нормы допускают использование как традиционных материалов, то есть песка, гравия и щебня, так и химических соединений — хлоридов, ацетатов, карбамидов и рассолов. Согласно тексту документа, предлагается установить прямой запрет на применение химических составов вне проезжей части.

Поскольку существующие правила позволяют обрабатывать такими веществами пешеходные зоны, то из-за этого реагенты попадают в окружающую среду и наносят серьезный урон почве, растениям и живым организмам. В связи с этим Лебедев предложил сохранить для обработки дорог только песок, гравий и щебень.

Ранее депутат Алексей Цивилев призвал петербургское управление ветеринарии разработать меры, которые позволят снизить вред реагентов для животных. Владельцы пожаловались на ожоги лап и случаи отравлений у питомцев. Парламентарий предложил оценить, как реагенты влияют на животных, и разработать рекомендации для хозяев.

