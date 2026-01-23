В Петербурге могут пересмотреть использование реагентов против гололеда Депутат Цивилев предложил пересмотреть использование реагентов в Петербурге

Депутат Алексей Цивилев предложил петербургскому управлению ветеринарии разработать меры, которые позволят снизить вред реагентов для животных, сообщили в издании «Вечерний Петербург». Владельцы пожаловались на ожоги лап и отравления у питомцев.

Цивилев предложил оценить, как реагенты влияют на животных, и разработать рекомендации для хозяев. Также инициатива включает создание добровольного стандарта качества для подрядчиков и постепенный переход на более щадящие реагенты.

Ранее ветеринар Владимир Уражевский сообщил, что лапы собаки рекомендуется обрабатывать мазями с воском перед прогулками в зимний период — это позволит уберечь их от воздействия дорожных реагентов. По возвращении домой следует сразу же тщательно промыть лапы.

Также кинолог Владимир Голубев заявил, что собаки могут есть снег во время прогулок из-за проблем с желудком. Он отметил, что такое поведение также может быть просто игрой. Кинолог рассказал, что собаки также могут есть снег из-за жажды или вкуса, воспринимая его как что-то вроде мороженого.