Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 21:26

В Петербурге могут пересмотреть использование реагентов против гололеда

Депутат Цивилев предложил пересмотреть использование реагентов в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат Алексей Цивилев предложил петербургскому управлению ветеринарии разработать меры, которые позволят снизить вред реагентов для животных, сообщили в издании «Вечерний Петербург». Владельцы пожаловались на ожоги лап и отравления у питомцев.

Цивилев предложил оценить, как реагенты влияют на животных, и разработать рекомендации для хозяев. Также инициатива включает создание добровольного стандарта качества для подрядчиков и постепенный переход на более щадящие реагенты.

Ранее ветеринар Владимир Уражевский сообщил, что лапы собаки рекомендуется обрабатывать мазями с воском перед прогулками в зимний период — это позволит уберечь их от воздействия дорожных реагентов. По возвращении домой следует сразу же тщательно промыть лапы.

Также кинолог Владимир Голубев заявил, что собаки могут есть снег во время прогулок из-за проблем с желудком. Он отметил, что такое поведение также может быть просто игрой. Кинолог рассказал, что собаки также могут есть снег из-за жажды или вкуса, воспринимая его как что-то вроде мороженого.

Cанкт-Петербург
предложения
реагенты
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец
Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине
Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком
«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке
Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении
Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира
Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев
ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом
В России указали на трещины в отношениях Великобритании и США
Французы приняли решение по задержанному танкеру
Логины и пароли почти 150 млн человек утекли в Сеть
В Петербурге могут пересмотреть использование реагентов против гололеда
Россиян поймали на продаже наркотиков во Вьетнаме
Отъезд из РФ, «родство» с Долиной, ЦСКА: как живет больной раком Алдонин
Врачи вытащили с того света молодую россиянку после недельной температуры
Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину
В России раскрыли темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в отрасли
Умер легенда спецназа «Альфа»
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.