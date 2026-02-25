В Санкт-Петербурге ограничат вход на одну из станций синей ветки В Санкт-Петербурге из-за ремонта закроют вестибюль станции метро «Московская»

Станция метро «Московская» в Санкт-Петербурге временно изменит режим работы вестибюля № 2 из-за ремонта, заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту. Там отметили, что со стороны Алтайской улицы вестибюль будет закрыт с 21:00 мск 27 февраля по 1 марта, а также с 13 по 15 марта включительно.

Выходы со станции № 1, 2, 3 и 4 будут недоступны для пассажиров. При этом вестибюль № 1, расположенный у Авиационной улицы, продолжит работу в обычном режиме. Петербуржцы смогут воспользоваться выходами № 5, 6, 7 и 8, уточнили в ведомстве.

