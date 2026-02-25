Зимняя Олимпиада — 2026
В Санкт-Петербурге ограничат вход на одну из станций синей ветки

В Санкт-Петербурге из-за ремонта закроют вестибюль станции метро «Московская»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Станция метро «Московская» в Санкт-Петербурге временно изменит режим работы вестибюля № 2 из-за ремонта, заявили в пресс-службе городского комитета по транспорту. Там отметили, что со стороны Алтайской улицы вестибюль будет закрыт с 21:00 мск 27 февраля по 1 марта, а также с 13 по 15 марта включительно.

Выходы со станции № 1, 2, 3 и 4 будут недоступны для пассажиров. При этом вестибюль № 1, расположенный у Авиационной улицы, продолжит работу в обычном режиме. Петербуржцы смогут воспользоваться выходами № 5, 6, 7 и 8, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы, пользующимся городским наземным транспортом, скоро станет доступна оплата проезда по биометрии. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, система также будет внедрена на всех станциях МЦД. Ожидается, что такая опция появится в 2026 году.

До этого стало известно, что открытие станции «Нижегородская» Московского центрального кольца по «временной схеме» может состояться к 1 марта. Вход планируют организовать с южного торца — для этого используют пешеходную лестницу, которая прежде была закрытой.

