25 февраля 2026 в 13:36

Экс-футболист Кузнецов предложил вариант нового лимита на легионеров в РПЛ

Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с NEWS.ru предложил свой вариант нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, иностранцев должно быть всего три, но игроки должны выступать за свои национальные команды.

Надо было сделать три иностранца, но они должны играть в сборных. Находите средства и платите клубам за этих игроков, — сказал Кузнецов.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что новый лимит на легионеров должен позволять одновременно выходить на поле не более чем пяти иностранцам. Он выразил надежду, что клубы будут давать больше шансов молодым российским игрокам.

До этого экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ нужно ужесточать. По его мнению, оптимальной будет формула с тремя иностранцами на поле.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

