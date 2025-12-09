Булыкин назвал оптимальную формулу нового лимита на легионеров

Новый лимит на легионеров должен позволять одновременно выходить на поле не более, чем пяти иностранцам, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Он выразил надежду, что клубы будут давать больше шансов молодым российским игрокам.

Максимум — пять иностранцев на поле. К сожалению, наши клубы не думают о российской молодежи, они предпочитают готовых футболистов. Многие команды вообще смотрят только на иностранцев. Хочется, чтобы давали больше шансов российской молодежи, как в Голландии, Бельгии, Сербии, Хорватии. И чтобы они уже бились за хорошие условия, — сказал Булыкин.

Ранее он заявил NEWS.ru, что хочет видеть Вадима Романова и Ролана Гусева на посту главных тренеров «Спартака» и «Динамо». Однако поскольку в московских клубах работают иностранные спортивные директора, они захотят пригласить зарубежных специалистов, считает бывший нападающий.

До этого ветеран ЦСКА Владимир Пономарев после ухода Валерия Карпина из «Динамо» призвал его оставить свой пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.