30 декабря 2025 в 05:00

Слава Кадышевой или забвение: что ждет Ларису Долину в 2026-м

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лариса Долина подстегнула к себе интерес, выпустив 26 декабря, в день начала переезда из квартиры в Хамовниках, новую песню «Последнее прощай». Композицию восприняли как прощание с любимой квартирой. Что за песню презентовала певица, хайпует ли на истории с мошенниками или показывает свою стойкость, о чем она хотела сказать, что ждет артистку в 2026 году — в материале NEWS.ru.

Что за песню презентовала Долина

26 декабря в своем Telegram-канале Долина опубликовала короткий пост: «„Последнее прощай“ — уже на всех площадках!» — и отключила комментарии к нему. Выход новой песни певицы вызвал большой интерес: он совпал с началом переезда Долиной из квартиры в Хамовниках, которую она по решению Верховного суда должна передать своей покупательнице Полине Лурье.

Особое внимание слушатели обратили на строки: «Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима...» Это «не романтическая элегия о потерянной любви, а горькая ода утраченным квадратным метрам в престижных Хамовниках», пишут пользователи. Авторы новой композиции — Антон Агеев и Даниил Волохин.

«Песня была написана год-полтора назад. К истории с квартирой она никакого отношения не имеет. Это история об отношениях между мужчиной и женщиной. Выход 26 декабря был запланирован заранее», — рассказал NEWS.ru Агеев.

Автор песни добавил, что говорить о том, какие просмотры у композиции, как часто ее прослушивают на площадках, востребована ли она, можно только после Нового года.

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Долина всегда была сильной женщиной»

Продюсер Леонид Дзюник предположил, что выход песни Долиной во время ее переезда с квартиры в Хамовниках — это продуманный пиар-ход, который однозначно привлечет внимание слушателей.

«Сейчас плюнь в любого — и тебе скажут про Ларису Долину. Ей перемывают кости все, кому не лень, каждый старается укусить, ужалить, подколоть. Нет человека на сегодняшний день, который бы что-то о ней не сказал, не бросил бы камень в Долину. Но зачем?» — сказал Дзюник.

Он добавил, что, с одной стороны, это, конечно, попытка воспользоваться моментом и привлечь внимание к своему творчеству. С другой стороны — показать всем, что она не сломлена, готова постоять за себя, петь и работать дальше.

«Долина всегда была очень сильной женщиной. Но у Пугачевой есть песня „Сильная женщина плачет у окна“ — никто не отнимает у Ларисы Александровны переживаний, обид, боли за то, что произошло», — отметил Дзюник.

По словам продюсера, Долина выбрала правильную стратегию: она продолжает выступать, показывается на публичных мероприятиях, сборных концертах, дает корпоративы, не исчезла из публичного поля как артистка. Дзюник подчеркнул, что у Долиной есть все шансы сохранить место на эстраде.

«Вот если бы она сейчас спряталась, залегла на дно, то тогда как артистку ее можно было бы помножить на ноль. Но она человек, который привык бороться за себя», — подчеркнул Дзюник.

Чем Долина отличается от Кадышевой

Продюсер Сергей Лавров уверен, что выход новой песни Долиной в день переезда из квартиры — это случайное совпадение, релиз был намечен давно и не было смысла его откладывать.

Продюсер отметил, что Долиной никогда не была нужна громкая и сиюминутная слава, как у Надежды Кадышевой, которая всего на четыре года моложе, она артистка совершенно другого калибра и таланта.

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Слава Кадышевой — это просто лотерейный билет, который она выиграла. Совпало все: патриотизм, который нужен России, фриковатость, этот ее сын Григорий (бывшая жена Григория жаловалась, что он не платит алименты на их ребенка. — NEWS.ru) со своей историей. Этот лотерейный билет выиграла даже не сама Кадышева, ей дорогие курорты и роскошные машины не нужны, а ее сын. Долина же — все-таки благородная артистка, талантливая: у нее голос, порода. Да, есть нюансы — не всегда приветлива, и это народу может не нравиться, но профессионализм не пропьешь», — сказал Лавров.

Черный пиар — тоже пиар, он может сыграть на руку Долиной, и она продолжит свой творческий путь, такие примеры в истории российского шоу-бизнеса уже были, отметил продюсер.

«Киркорова столько хейтили. А он отряхнулся, как гусь от воды, и дальше пошел. Будем надеяться, что и с Долиной будет так же — она жива, здорова и еще выкарабкается», — сказал Лавров.

