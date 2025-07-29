Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России

27 июля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с аншлагом прошел концерт солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой. Зумеры танцевали под «Течет ручей» и другие песни в кокошниках и подпевали исполнительнице. Кадышева сейчас находится на пике популярности, ее стали сравнивать с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Правда ли, что певица заняла место Примадонны на российской эстраде и обогнала ее, — в материале NEWS.ru.

Сколько стоит выступление Кадышевой

С марта 2025-го Кадышева выступает только на больших площадках, она собирает дворцы спорта и стадионы. За выступление на празднике для выпускников «Алые паруса» в Петербурге она получила 20 миллионов рублей.

Исполнительницу хита «Течет ручей» так часто приглашают на корпоративы, что ей пришлось ввести формат экспресс-выступления — 20 минут, чтобы везде успевать. Надежда Никитична популярна у зумеров, которые родились, когда она уже вовсю пела и строила артистическую карьеру.

На выступления Кадышевой идут толпами, хотя билеты по сравнению с другими популярными артистами недешевые. Например, вход на концерт в Зеленом театре парка Горького, который пройдет в августе, стоит от 10 тысяч рублей.

График артистки распланирован на год вперед. 20 июня 2026 года у Кадышевой должен состояться большой сольный концерт в «Лужниках», билеты уже есть в продаже. Раньше только группа «Руки Вверх!» стабильно собирала такие площадки.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Кадышева заняла место Пугачевой»

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что Кадышеву вполне можно назвать новой примадонной российской эстрады. «Кадышева заняла место Пугачевой. Те гонорары, которые раньше зарабатывала Алла Борисовна, теперь получает Кадышева. Ее выступление стоит уже 20 млн рублей. Кадышева вошла в топ-5 артистов нашей страны, и сейчас она номер один», — сказал Дворцов.

Что касается влияния, то, по словам продюсера, Кадышева еще проявит себя, покажет свою власть, как в свое время до отъезда из РФ это делала Пугачева. Продюсер также обратил внимание, что именно Надежда Кадышева вместе с ансамблем «Золотое кольцо» закрывала музыкальный фестиваль «Песня года — 2024», который прошел в Москве 7 декабря 2024 года на стадионе «Мегаспорт». Раньше хедлайнером этого мероприятия всегда была Пугачева.

В декабре 2024-го музыкальный критик Евгений Бабичев высказался, что Кадышева могла бы занять место Пугачевой в «Голубом огоньке». В разговоре с NEWS.ru он назвал ее «царицей сцены».

«У Пугачевой были такие заработки, что Кадышевой это не снилось»

Концертный директор Сергей Лавров заявил NEWS.ru, что сравнивать Кадышеву с Пугачевой некорректно, между ними огромная разница. «При всем моем уважении к Надежде Никитичне, ей до Аллы Борисовны как до Луны. Пугачева была глыбой шоу-бизнеса, она была Примадонной, открывала ногой любые двери», — поделился мнением Лавров.

Пугачева не давала кассовых концертов с 2010 года, исключение составил юбилейный концерт к ее 70-летию в 2019 году, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, поэтому говорить о гонорарах за такие мероприятия сложно. Однако певица еще долгое время выступала на корпоративах.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«У Пугачевой просто не было необходимости давать кассовые концерты. Она всегда была популярна и выступала на корпоративах, за один заказник она могла получить €250 тысяч. Это были огромные деньги, по нынешним временам это как миллион евро. У нее были такие заработки, что Кадышевой это не снилось. Зачем ей было работать на концертах?» — сказал Лавров.

Концертный директор считает, что Кадышевой никогда не догнать Пугачеву по деньгам и успеху, «как бы она и ее сын этого ни хотели».

«Пугачеву никто не переплюнет»

Экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник согласен с мнением, что Кадышева и Пугачева — несравнимые величины на российской эстраде.

«Кадышева не переплюнула Аллу Борисовну, Пугачеву 70, 80 и 90-х годов вообще никто не переплюнет. Ее альбом „Да!“ (14-й студийный альбом артистки, вышедший в 1998 году. — NEWS.ru) я могу слушать постоянно», — сказал Дзюник.

Он назвал всплеск успеха Кадышевой «ломовым», временным явлением, которое, вероятно, скоро закончится. Дзюник объяснил интерес к артистке искренностью ее песен и популярностью народного направления, хотя, по его словам, Кадышева не совсем «народница», правильно относить ее музыку к жанру «городской романс».

Почему Кадышева не станет примадонной

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что называть Надежду Кадышеву примадонной или царицей эстрады в корне неверно, более того, для нее это недосягаемо.

«Кадышева никогда не сможет стать примадонной. Сейчас вторая волна ее популярности, она смогла ее поймать и зарабатывает деньги. Но примадонна — это человек-ориентир, на которого ориентируется эстрада. Кадышева — это временное явление, интерес к ее фриковости и фольклорному направлению спадет», — сказал Рудченко.

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