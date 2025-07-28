Галкин опозорился с украинским, Пугачева еле шла: все о фестивале Вайкуле

27 июля в Юрмале завершился музыкальный фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле. Как и ожидалось, культурное мероприятие, которое сама певица называет грандиозным, прошло весьма скромно. Правда, не обошлось без скандалов. Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил продемонстрировать знание украинского языка, но допустил ошибки. Как прошел фестиваль Вайкуле в этом году — в материале NEWS.ru.

Кто приехал на фестиваль Вайкуле, почему не было Данилко

Вайкуле каждый год приглашает на фестиваль артистов-иноагентов и артистов-русофобов с Украины. Но, как оказалось, не все музыканты с антироссийской позицией готовы поддерживать фестиваль Лаймы. Например, Верка Сердючка (Андрей Данилко) так и не приехала. Продюсер Леонид Дзюник нашел этому объяснение.

«Зачем вообще туда ехать Данилко? Этот фестиваль можно сравнить с мероприятием местного сельсовета. Лайма приглашает тех, кого сегодня можно назвать отбросами. В Риге никто не знает, что это за событие. Она никому не дает денег. Когда у нее [Алла] Пугачева сидела в зале, Вайкуле просто не могла ей заплатить. Пришлось отдуваться [Максиму] Галкину, петь на плохом латышском. Там про всех участников ничего хорошего не сказать. Фестиваль „Рандеву“ — это слив», — сказал Дзюник.

Верка Сердючка (Андрей Данилко) Фото: Andrey Chepakin/Global Look Press

Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которую раньше Вайкуле удавалось уговорить принять участие, даже не была заявлена в списке гостей. Даже певицы Веры Брежневой, дела у которой после развода с Константином Меладзе идут не так хорошо, тоже не было.

Хедлайнером мероприятия стал музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), также на фестивале выступили «Би-2» (Лева, Егор Бортник — внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Потап и Настя Каменских, юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Что удивило во внешности Пугачевой на фестивале Вайкуле

Пугачева и Галкин стали гостями фестиваля. Продюсер Сергей Лавров считает, что Вайкуле использует пару для раскрутки своего мероприятия.

Галкин выбрал для выхода в свет брюки и голубое поло, Пугачева же в +22 градуса появилась на публике в белом плаще и с жемчужным колье и бусами. Образ Примадонны не по погоде вызвал обсуждения. К тому же артистка еле передвигалась, опираясь на Галкина, и пользователи Сети были обеспокоены ее болезненным видом. «Ей с трудом дается каждый шаг», — писали в соцсетях.

Как Галкин стал главным посмешищем фестиваля

Галкин решил показать знание украинского языка и отвечал на вопросы журналистов на мове. Одна корреспондентка поинтересовалась, будет ли артист выступать в Киеве. Муж Пугачевой ответил, что готов, если разрешат.

Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В ходе короткого разговора Галкин показал, что у него проблемы со словарным запасом на украинском. Он долго думал и подбирал слова, чесал щеки и руки и делал большие паузы. Наблюдая за мужем, стоящая рядом Пугачева истерично рассмеялась. «Учит-учит, учит-учит, а тут растерялся!» — коротко сказала Примадонна.

Следует отметить, что Галкин не первый, кто попал в подобный «языковой» скандал. В 2023 году Вера Брежнева со сцены «Рандеву» пыталась сказать всего одну фразу на украинском языке «Дякую за гостинність» («Спасибо за гостеприимство»), но запуталась и продолжила на русском языке.

Что случилось с Лаймой Вайкуле

Для Вайкуле фестиваль «Рандеву» — самое важное событие в году. Во-первых, это способ продемонстрировать собственную значимость, в первую очередь показать, что она до сих пор «в обойме», во-вторых, шанс заработать, ведь больших кассовых концертов у нее нет. Но каждый год собрать артистов и организовать мероприятие становится все труднее. Музыканты хотят денег, а Вайкуле не готова платить большие гонорары. Билеты продаются плохо, часть даже раздают бесплатно, чтобы обеспечить наполняемость зала «Дзинтари».

В этой ситуации Лайма пытается делать вид, что у нее все в порядке. В этот раз во время открытия фестиваля она не уходила со сцены, а когда выступала, было слышно, как Вайкуле фальшивила. Поскольку она показывала странные танцевальные движения, зрители предположили, что певица перед мероприятием приняла алкоголь.

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