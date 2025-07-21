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21 июля 2025 в 19:10

Песни Сердючки стали причиной штрафа для директора заведения в Киеве

Суд оштрафовал директора заведения в Киеве за песни Сердючки на русском языке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд на Украине оштрафовал директора заведения в Киеве на 425 гривен (около 795 рублей) за исполнение украинским певцом Веркой Сердючкой (Андреем Данилко) песен на русском языке во время одного из концертов, сообщило украинское издание «Страна.ua». Также он должен уплатить судебный сбор в 605 гривен (около 1131 рубля).

Предпринимателя признали виновным в нарушении языкового законодательства в ходе концерта 13 июня. При этом журналисты напомнили слова омбудсмена по украинскому языку Тарас Креминь о том, что песни на русском не запрещены, а потому Андрея Данилко не будут наказывать.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявлял, что Андрей Данилко задумывается о том, чтобы бежать с Украины. По его словам, исполнитель размышляет над тем, чтобы запросить политическое убежище. По его мнению, Данилко давно понял, что Украина находится в катастрофическом положении. Однако продюсер усомнился, что Сердючка выберет Россию в качестве страны для получения убежища из-за своего специфического образа.

До этого Данилко объявил, что не намерен отказываться от своих русскоязычных хитов. Так он отреагировал на критику в свой адрес за исполнение российских композиций. Он заявил, что из песни слов не выкинешь.

Украина
штрафы
Верка Сердючка
Андрей Данилко
русский язык
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