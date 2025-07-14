Предала дочь? Зачем Пугачева прилетела в Латвию, при чем тут Вайкуле

Предала дочь? Зачем Пугачева прилетела в Латвию, при чем тут Вайкуле

Народная артистка СССР Алла Пугачева поехала на лето в Латвию, которая недавно запретила въезд ее дочери, певице Кристине Орбакайте. Вероятно, артистка посетит фестиваль заслуженной артистки Литовской ССР, подруги Лаймы Вайкуле «Лайма Рандеву Юрмала», который пройдет с 25 по 27 июля. Почему Пугачева на самом деле полетела в Латвию — в материале NЕWS.ru.

Какой скандал случился с Орбакайте в мае 2025 года

В мае 2025 года власти Латвии запретили Орбакайте, у которой есть гражданство Евросоюза, въезд в страну из-за ее выступлений в Крыму после 2014 года, когда он вошел в состав России. Запрет для Орбакайте оказался весьма некстати: летом у нее были запланированы гастроли по Европе и в Юрмале должен был состояться один из концертов.

Помимо посещения Крыма, певица никогда публично не озвучивала позицию о специальной военной операции на Украине. Артистка весьма эмоционально приняла новость и назвала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) решение Латвии нарушением норм международного права и свободы слова.

Где живет Пугачева в Юрмале

Пугачева ездит отдыхать летом в Юрмалу около 10 лет. Продюсер Сергей Лавров предполагал в июне 2025-го, что после того, как латвийские власти запретили Орбакайте въезд в страну, Алла Борисовна в знак солидарности с дочерью больше не посетит Латвию.

«Надеюсь, Пугачева будет мудра и на этот раз проигнорирует фестиваль Вайкуле, которая пиарится на ней и использует ее, и после этой истории забудет навсегда об этой стране», — сказал NEWS.ru продюсер Лавров.

Певица не стала менять планы и в июле в очередной раз приехала в Юрмалу. Она арендует одну из самых дорогих и роскошных вилл на балтийском побережье «Марту». Жилье расположено неподалеку от дома Лаймы.

Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Особняк находится на второй береговой линии, месяц его аренды стоит 100 тысяч евро. На закрытой территории расположены спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, домашний концертный зал, гараж и дом для охраны. В доме есть пять спален, кинозал, библиотека и огромный зимний сад. Интерьер виллы выполнен в классическом стиле с добавлением современных тенденций. Пугачевой так нравится этот особняк, что она хотела его даже купить, но не договорилась о цене.

Певица ходит по магазинам и гуляет по пляжу с семьей. Ее муж, юморист Максима Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) недавно публиковал в соцсетях снимок супруги в рваных джинсах, позирующей на фоне моря.

В 2025 году семья Пугачевой увеличила штат охраны: вместо одного охранника у них теперь два. Дети, Лиза и Гарри, подросли, поэтому супруги теперь не нанимают нянь.

Кто выступит на фестивале Лаймы в Юрмале

После начала СВО на фестивале Вайкуле часто выступают артисты, признанные в России иноагентами. Лайма приглашает Пугачеву в качестве почетного гостя. Стоимость билетов на «Лайма Рандеву Юрмала» начинается от 37 евро.

До мероприятия осталось десять дней. Вайкуле рассказала в соцсетях, что в 2025-м на фестивале выступят группа «Би-2» (Лева из «Би-2», Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Почему Пугачева поехала в Юрмалу

Продюсер Сергей Дворцов сказал NEWS.ru, что Примадонна не думала об Орбакайте, когда решила поехать в Латвию. «Пугачева старается разводить свои дела и дела дочери. У самой Аллы Борисовны давние связи, в Латвии ее ждут и не запретят. К тому же, фестиваль Вайкуле для нее — хороший повод напомнить о себе. У нее огромное тщеславие, она на первом месте и, считаю, плевать она хотела на дочь, которой власти запретили въезд в страну», — предположил Дворцов.

Продюсер Сергей Лавров сказал NEWS.ru, что Пугачева всегда ценила дружбу. «Ради друзей она была готова на все. Вспомните, как она прилетала на похороны Юдашкина. Как помогала своему другу Буйнову, вот и здесь сказала Вайкуле, что приедет и сдержала обещание — ради подруги ценой своей дочки. Любой бы другой сказал: „Вы не хотите видеть членов моей семьи, да идите вы знаете куда“. А она так не может, потому что обещала», — считает Лавров.

Продюсер назвал Пугачеву консервативным человеком: поскольку певица привыкла отдыхать в Латвии, она не может изменить многолетней привычке. К тому же, по его словам, ей очень подходит климат Прибалтики, где летом довольно прохладно, поскольку артистка плохо переносит жару из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

«В Израиле сейчас +50, в Лимасоле +50, а в Прибалтике — морозильник (в июле в Юрмале +22 градуса. — NEWS.ru)», — добавил Лавров.

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