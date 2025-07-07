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07 июля 2025 в 20:21

Алла Пугачева на 77-м году вышла на пляж в обтягивающей и рваной одежде

Певица Пугачева прогулялась по пляжу Юрмалы в рваных обтягивающих джинсах

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Алла Пугачева прогулялась по пляжу латвийской Юрмалы в рваных обтягивающих джинсах. Кадры опубликовал ее муж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 76-летняя артистка в шутку пригрозила супругу после того, как он начал съемку.

На кадрах Пугачева сначала жестом требует прекратить запись, демонстративно грозя супругу пальцем. Затем в комичной манере делает вид, что бежит в его направлении.

Ранее Максим Галкин показал ролик с участием Аллы Пугачевой, где певица призналась в проблемах со здоровьем. Вместе с дочерью Лизой они продемонстрировали поклонникам процесс приготовления «фирменной» яичницы по рецепту Галкина. Во время съемок 75-летняя артистка обратила внимание на то, что у нее дрожат руки, отметив, что это иногда мешает ей сниматься в подобных видео.

До этого писатель Захар Прилепин выразил мнение, что на средства от продажи замка Галкина можно приобрести не менее трех десятков квартир для героев СВО. По его словам, здание не является единственным жильем супруга Пугачевой в России и за ее пределами.

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