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07 июля 2025 в 08:20

Прилепин раскрыл, как замок Галкина мог бы помочь героям СВО

Прилепин: за счет продажи замка Галкина можно купить 30 квартир для героев СВО

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На средства от продажи замка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно приобрести не менее трех десятков квартир для героев СВО, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин. Он предположил, что замок не является единственным жильем супруга певицы Аллы Пугачевой в России и за ее пределами.

А то и три десятка (квартир для героев СВО можно купить на деньги от продажи замка Галкина. — NEWS.ru). И я думаю, что замок — это не единственное его жилье в России и за ее пределами, — полагает собеседник.

Он назвал странной ситуацию, при которой деятели культуры со статусом иноагента жертвовали средства на ВСУ, при этом продолжают получать доход в России, сдавая здесь недвижимость. Подобное положение дел, по мнению собеседника, следует пресекать на государственном уровне.

Ранее певец Прохор Шаляпин раскритиковал Галкина за молчание об Израиле, который бомбит Палестину. Шаляпин напомнил многократные критические высказывания Галкина о России якобы за агрессию к Украине. По мнению артиста, Галкин демонстрирует двойные стандарты.

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Кристина Орбакайте и Максим Галкин являются проектом олигарха Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Бородина, их деятельность направлена на провокацию российского общества и демонстрацию лояльности к западным интересам.

Захар Прилепин
Максим Галкин
иноагенты
Россия
Специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
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