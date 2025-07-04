«Двойные стандарты»: Шаляпин разнес Галкина за молчание о конфликте Израиля Прохор Шаляпин заявил о двойных стандартах молчащего об агрессии Израиля Галкина

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не высказался об Израиле, который бомбит Палестину, но ранее при этом многократно критиковал Россию якобы за агрессию к Украине, отметил в интервью NEWS.ru певец Прохор Шаляпин. Таким образом, по его мнению, Галкин демонстрирует двойные стандарты.

Мы видим, как ведет себя муж Пугачевой. Что-то он ни слова не сказал израильскому режиму по поводу истории с Палестиной. А Россию осуждал якобы за агрессию к Украине. Двойные стандарты получаются, — отметил артист.

Он добавил, что Россия как раз достойно отстаивает свои национальные интересы. Это, как отметил Шаляпин, приходится объяснять, в том числе знакомым с Украины.

В том числе мирное население Украины не трогает наша армия. Я даже объясняю моим друзьям, которые живут на Украине: если упал снаряд на дом в Киеве, то это ваши ПВО сбили, — подчеркнул Шаляпин, он уточнил, что ВС РФ бьют исключительно по военным объектам.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Кристина Орбакайте и Максим Галкин являются проектом олигарха Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Бородина, их деятельность направлена на провокацию российского общества и демонстрацию лояльности к западным интересам.

Галкин и Орбакайте выступили на корпоративе украинских бизнесменов в Праге. Близкие Аллы Пугачевой вышли на одну сцену с Гариком Кричевским, известным своей проукраинской позицией.