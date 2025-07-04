Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 07:44

«Двойные стандарты»: Шаляпин разнес Галкина за молчание о конфликте Израиля

Прохор Шаляпин заявил о двойных стандартах молчащего об агрессии Израиля Галкина

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не высказался об Израиле, который бомбит Палестину, но ранее при этом многократно критиковал Россию якобы за агрессию к Украине, отметил в интервью NEWS.ru певец Прохор Шаляпин. Таким образом, по его мнению, Галкин демонстрирует двойные стандарты.

Мы видим, как ведет себя муж Пугачевой. Что-то он ни слова не сказал израильскому режиму по поводу истории с Палестиной. А Россию осуждал якобы за агрессию к Украине. Двойные стандарты получаются, — отметил артист.

Он добавил, что Россия как раз достойно отстаивает свои национальные интересы. Это, как отметил Шаляпин, приходится объяснять, в том числе знакомым с Украины.

В том числе мирное население Украины не трогает наша армия. Я даже объясняю моим друзьям, которые живут на Украине: если упал снаряд на дом в Киеве, то это ваши ПВО сбили, — подчеркнул Шаляпин, он уточнил, что ВС РФ бьют исключительно по военным объектам.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Кристина Орбакайте и Максим Галкин являются проектом олигарха Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Бородина, их деятельность направлена на провокацию российского общества и демонстрацию лояльности к западным интересам.

Галкин и Орбакайте выступили на корпоративе украинских бизнесменов в Праге. Близкие Аллы Пугачевой вышли на одну сцену с Гариком Кричевским, известным своей проукраинской позицией.

Максим Галкин
Прохор Шаляпин
Специальная военная операция
Россия
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Россию попыткой Зеленского понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского, которые привели к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Раскрыта причина отравления пассажиров теплохода «Николай Карамзин»
В Госдуме пообещали не допустить концерта осудившей СВО певицы в Москве
В СПЧ заявили о захвате ХМАО мигрантами
В работе сервиса «Сбой.рф» произошел сбой
Быстрый домашний торт «Птичье молоко»: нежнее зефира и проще, чем кажется
В ЦБ объяснили приостановку торгов акциями «Южуралзолота»
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.