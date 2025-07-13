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13 июля 2025 в 17:58

Названо имя самого дорогого ведущего в России

Продюсер Дворцов назвал Малахова самым дорогим ведущим

Андрей Малахов Андрей Малахов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Российский шоумен Андрей Малахов является самым дорогим ведущим в стране, заявил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, которые приводит aif.ru, лидерами по уровню гонораров также являются Дмитрий Киселев и Дмитрий Борисов. Дворцов утверждает, что все они зарабатывают от 5 млн рублей за одно мероприятие.

Их любит публика, они заряжают всех своим позитивом, песнями и плясками. Находятся в информационном поле на постоянной основе, — отметил продюсер.

Дворцов также отметил, что гонорар Григория Лепса за одно выступление составляет порядка 10 млн рублей. По его словам, вместе с певцом самыми высокооплачиваемыми артистами являются Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что певица Татьяна Буланова ввела новый формат кратких выступлений продолжительностью 20 минут и стоимостью 1 млн рублей. Интерес к исполнительнице резко возрос после вирусного тренда в TikTok, где ее хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м среди молодежи.

телеведущие
Андрей Малахов
Дмитрий Киселев
гонорары
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