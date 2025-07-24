Литвинова, Галкин, Лазарева: кто из уехавших звезд спивается за рубежом

Живущая во Франции Рената Литвинова призналась, что придерживается строгой системы питания, но при этом не отказывает себе в шампанском, так как это приносит ей удовольствие. Кто еще из уехавших из России после начала спецоперации звезд разрешает себе пить алкоголь в любое время — в материале NEWS.ru.

Рената Литвинова призналась в любви к шампанскому

58-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова живет в Париже. Артистка давно не снимается в большом кино, но старается поддерживать физическую форму. Недавно в Telegram-канале Литвинова поделилась секретами красоты. Артистка рассказала, что много занимается спортом — теннисом, плаванием, делает упражнения с гантелями, резинками или ходит в тренажерный зал. При наличии постоянной физической нагрузки артистка ест совсем немного.

«И про еду: завтрак у меня сегодня был — чашка кофе. Обед — скромная порция рыбы», — написала Рената.

Актриса отметила, что у нее есть одна маленькая слабость — она позволяет себе любимое шампанское в неограниченных количествах. «Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчета бокалов, вот в этом и состоит весь мой пищевой грех. Радоваться важнее», — призналась звезда «Таежного романа».

Пользователи в комментариях к ее посту считают, что у Ренаты не совсем здоровый вид и она выглядит слишком худой и изможденной.

Психиатр-нарколог Василий Шуров в разговоре с NEWS.ru предположил, что спиртное негативно влияет на Литвинову. «Для женщин критерии очень строгие. Одна порция алкоголя три-четыре раза в неделю считается допустимой по европейским нормам, но если женщина пьет каждый день и ничего не ест, она спивается. Можно только посочувствовать», — отметил Шуров.

Он напомнил, что алкоголь — это нейротропный яд. Впрочем, по его наблюдениям, многие худеющие женщины действительно злоупотребляют спиртным, так как оно не метаболизируется и жир откладывается не на боках, а в печени.

Рената Литвинова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Земфира скандалила из-за алкоголя

После переезда во Францию подруга Литвиновой Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) тоже сильно похудела. После того как в 2022 году видео с концерта артистки в Гааге, во время которого она раскритиковала действия российской армии, попало в Сеть, пользователи заметили: язык певицы заплетался. Высказывались версии, что Земфира находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Год спустя во время гастролей в Казахстане певица устроила скандал организаторам из-за отсутствия алкоголя в гримерной. Это обстоятельство не помешало ее музыкантам организовать пьяную вечеринку и залить скатерти вином.

«Я считаю, что Литвинова с расстройством поведения, которая недоедает, подсадила на это и Земфиру», — сказал Шуров.

Галкин начинает утро с бокала вина

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сам признался в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что начинает утро с бокала грузинского вина и это лучший способ поднять настроение. Год назад его жена, певица Алла Пугачева, сказала с присущим ей чувством юмора, что ее муж «любит выпить, зато не бабник!».

После отъезда из РФ гонорары Галкина сильно упали, его заработки в ЕС несопоставимы с российскими. У артиста также стало меньше концертов.

Продюсер Сергей Дворцов напомнил, что в райдере Галкина всегда были прописаны три вида алкоголя. «У любого артиста, конечно, есть в райдере или коньяк, или виски, а кто-то даже и водкой злоупотребляет. Но это так, для поднятия тонуса перед выходом на сцену», — говорил Дворцов.

Шуров отметил, что привычка начинать день с алкоголя — это тревожный знак и сигнал для обращения к специалисту.

«В опроснике на выявление алкогольной зависимости даже есть такой вопрос: „Вы часто начинаете утро с бокала вина?“ Можно предположить, что у Максима тоже начались проблемы», — сказал Шуров.

Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему Дмитрий Назаров плохо выглядит

После начала СВО актер Дмитрий Назаров стал писать стихи, в которых критиковал Россию. Его уволили из театра, и артист уехал с женой Ольгой Васильевой во Францию. Назаров живет на повышенную пенсию и на гонорары от редких спектаклей.

Актер часто снимает ролики со своим участием для соцсетей. Многие пользователи отмечали, что на Лазурном берегу Назаров выглядит постаревшим, похудевшим, лицо стало асимметричным. Актриса Яна Поплавская предположила, что всему виной «непомерное количество алкоголя».

Актер опроверг все слухи. «Что делаю, когда бывает слишком горько и больно? Жена начинает меня пилить. Плачет и этим меня пилит, я отбиваюсь. Пью ли я? Нет, не пью больше 13 лет!» — сказал актер.

Смольянинов рассуждал о вине

Звезда «Девятой роты» актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России после начала спецоперации. Он оставил двух несовершеннолетних сыновей на воспитание их матери, актрисы Дарьи Мельниковой.

Сначала Смольянинов жил в Латвии, где пел в подземных переходах. Он, как и Галкин, писал в соцсетях, что можно употреблять алкоголь с самого утра. По словам Смольянинова, когда он начал день с бокала красного вина, ничего ужасного не случилось, а когда с белого, то это был поступок смелого парня.

Пользователи Сети отмечали, что побрившийся налысо Смольянинов выглядит не на 40, а на 60 лет и производит впечатление человека, у которого сильно ухудшилось здоровье и обострились пагубные привычки.

Смольянинов перебрался в США, пытался давать концерты, но его жизнь так и не наладилась.

Артур Смольянинов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Татьяна Лазарева проводит винные туры

Звезду юмористических шоу Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подозревали в злоупотреблении алкоголем после слов телеведущей Ксении Собчак. Она рассказывала, что на съемках программы «Две звезды» от коллеги пахло спиртным. По словам журналистки, Татьяна пронесла коньяк в гримерку и ее поведение на съемочной площадке было ужасным.

Лазарева сама признавалась, что из-за бытовых проблем и общей обстановки в Испании, куда она переехала после начала СВО, она сильно нервничала и много пила. По ее словам, наутро после злоупотребления алкоголем она поняла, что неурядицы надо решать другим способом, и начала трезвую жизнь.

Журналист Владимир Соловьев не поверил Лазаревой и назвал ее «тяжело пьющей женщиной», а ее состояние — «алкоголической агрессией».

Занятость и заработок телеведущей так или иначе связаны с вином: она проводит экскурсии для туристов по виноградным плантациям и гастрономические вечера.

Почему иноагенты выпивают

Шуров отметил, что в поведении артистов, уехавших за границу и начавших выпивать, нет ничего удивительного, это вполне объяснимо.

«Есть такое понятие, как синдром мигранта, когда человек не может вписаться в чужую культуру. Тем более этих людей тут на руках носили, они большие деньги зарабатывали, а там они никто. Считаю, они стали грустить и подпитывать свое психоэмоциональное состояние теми способами, которые им доступны», — сказал Шуров.

Татьяна Лазарева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Врач добавил, что в актерской среде и в шоу-бизнесе алкоголизм — это довольно распространенное явление, но многие артисты какое-то время стараются не пить. «Пока они востребованы, работают, они вынуждены соблюдать моральный облик, а когда начинают маяться без работы, то сразу становится очевидно, что у них есть зависимость», — сказал Шуров.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин согласен, что все дело в ненужности и невостребованности.

«Там они никому не интересны. Если Пугачева тут по улице пойдет, к ней сразу подойдут, сфотографируют, возьмут автограф, а там они никому не интересны, никто их не знает и на концерты не приглашает. Они не вписываются в ту конъюнктуру», — сказал Бородин.

Руководитель ФПБК дал Галкину и другим совет заниматься спортом вместо злоупотребления алкоголем.

«Спортом нужно заниматься, чтобы не сломаться, не упасть духом, спорт воспитывает характер, спиртные напитки разлагают человека. Я — мастер спорта по боксу, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, спортом занимаюсь каждый день. Почему у иноганетов такие агрессивные высказывания? Потому что у них плохое настроение из-за низкого тестостерона. Нужно разгонять его и кровь на занятиях спортом», — считает Бородин.

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