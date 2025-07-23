Звание от Путина, слова об СВО, брак с Собчак, реакция: как живет Богомолов

Сегодня, 23 июля, художественному руководителю Театра на Малой Бронной, режиссеру Константину Богомолову исполняется 50 лет. Накануне юбилея президент России Владимир Путин присвоил ему звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Как Богомолов стал режиссером, какими постановками и высказываниями известен, что о его награде говорят в театральной среде — в материале NEWS.ru.

Как Богомолов пришел в режиссеру

Богомолов родился не в простой семье: его отец — известный телекритик и киновед Юрий Богомолов, мать — кинокритик Ольга Ульянова. Константин учился в одной из старейших престижных школ Москвы — гимназии № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе, посещал секцию большого тенниса, изучал английский язык, увлекался литературой и сочинял стихи. Родители делали все, чтобы привлечь сына к гуманитарным наукам и искусству. В 15 лет стихотворения Богомолова были опубликованы в литературном журнале «Мы».

Богомолов окончил филфак МГУ, отучился в аспирантуре и после этого получил второе образование — режиссерское — в ГИТИСе. Пять лет он служил в театре Олега Табакова. Там Богомолов поставил несколько спектаклей: «Волки и овцы», «Отцы и дети», «Процесс», «Чайку». Табаков считал «Старшего сына» по роману драматурга Александра Вампилова одним из самых успешных.

Богомолов также работал и ставил спектакли в МХТ имени Чехова и «Ленкоме». В 2018 году он дебютировал как сериальный режиссер с проектом «Содержанки».

В 2019 году Богомолов был назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной, в 2024-м стал худруком Театра Романа Виктюка, который был переименован в Театр-Сцену «Мельников».

Константин Богомолов в 2007 году Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Почему некоторые постановки Богомолова называют скандальными

В начале режиссерской карьеры Богомолов запомнился скандальными и эпатажными постановками, в которых актеры часто обнажались на сцене. Одни считали их талантливыми, гениальными, новым словом в искусстве, другие покидали зал во время спектакля.

В 2013 году «Идеальный муж» Богомолова называли самым скандальным спектаклем сезона. Постановка сделана из коллажа произведений различных писателей. Одни посчитали ее увлекательным постмодернизмом, другие увидели в ней пропаганду нетрадиционных ценностей и глумление над христианством.

В 2014 году вышел спектакль Богомолова «Гаргантюа и Пантагрюэль» по мотивам одноименного романа Франсуа Рабле. Постановка посвящена исследованию человеческий телесности, и Богомолов пошел дальше писателя Возрождения, придумав персонажа по имени Какашка.

В 2017 году вышел спектакль Богомолова «Ай Фак. Трагедия» в Мастерской Дмитрия Брусникина по роману Виктора Пелевина. Герои постановки матерятся, говорят о фекалиях, в спектакле есть двухминутное порновидео, которое транслируют на трех экранах.

В 2019 году в Театре на Малой Бронной вышел спектакль «Норма». Хотя режиссером постановки был Максим Диденко, критика была направлена в адрес Богомолова, ведь именно он стал новым худруком и позволил показать это на сцене. «Норма» по мотивам романа Владимира Сорокина строится вокруг темы фекалий, и хотя ничего такого на сцене нет, но разговоры о них в течение нескольких часов приемлемы не для всех зрителей.

В 2019 году Кирилл Серебренников (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поставил в «Гоголь-центре» «Машину Мюллера», перформанс с двумя десятками абсолютно обнаженных тел вызвал разные оценки. Богомолов в этом спектакле сыграл одну из главных ролей, правда, одежду снять не решился.

Сериал «Содержанки» Богомолова также можно считать провокационным, он построен на темах секса, насилия, денег и коррупции, в нем много сцен секса. Главная героиня, следователь в исполнении актрисы и бывшей жены Константина Дарьи Мороз, большую часть экранного времени появляется в кадре обнаженной, интимная жизнь персонажей весьма разнообразна.

Постер к сериалу «Содержанки» Фото: START

Личная жизнь Богомолова

Богомолов известен не только своим творчеством, но и насыщенной личной жизнью. Он состоял в браке с Дарьей Мороз и задействовал супругу во многих своих проектах. Пара распалась в 2018 году, у них есть 14-летняя дочь Анна. Мороз и Богомолов поддерживают отношения, но на похоронах бывшего тестя Юрия Мороза, которые недавно прошли, Богомолова не было.

В 2019 году режиссер женился на журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Он сам был инициатором их знакомства и предложил ей взять у него интервью. Свадьба знаменитостей наделала много шума. В качестве свадебной машины они выбрали черный катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а саму церемонию росписи провели в пятницу, 13 сентября. СМИ назвали их торжество «буффонадой и обезьяньим театром».

Что говорил Богомолов о России и СВО

В начале 2010-х Богомолов ходил на митинги оппозиции и был вхож в либеральные круги. В 2021 году он опубликовал в «Новой газете» скандальный манифест «Европа 2.0». В нем он написал, что Запад превратил человека в управляемую куклу под видом личной свободы, а социальные сети заменили репрессивные машины. По его мнению, Россия стоит в стороне от новой Европы и ей не нужно двигаться в эту сторону. Колонка Богомолова вызвала много критики, некоторые посчитали его слова неискренними.

Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавно на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске Богомолов назвал СВО «удачей поколения».

«Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Глянец весь скукожился», — сказал режиссер.

После этого худрук Театра на Малой Бронной был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поддержки России.

Что говорят о звании Богомолова театроведы

Театральный критик Марина Райкина высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что присвоение Богомолову звания неудивительно, так как его заслуги как художественного руководителя очевидны.

«Назначение Богомолова из всех последних назначений в московские театры оказалось самым эффективным. Пять лет назад он получил Театр на Малой Бронной и за два сезона вывел его в популярные театры. В него ходит немассовая публика, современная, состоятельная и не очень, но думающая. Он сформировал вполне хорошую труппу из молодых никому не известных артистов, которых смело сегодня можно назвать заметными актерами в театральной Москве», — сказала Райкина.

Критик добавила, что Богомолов привел в порядок пространство театра, сделав его комфортным и интересным, в этом ему помогла его постоянный соавтор, художник Лариса Ломакина, использовав неформальный подход.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Райкина отметила, что в прошлом году Богомолов получил в руководство еще один театр — Романа Виктюка, очень специфический и требующий особого подхода.

«Прошел сезон, и одна интересная премьера „А зори здесь тихие“ появилась. И надеюсь, что Театр-сцена „Мельников“ тоже о себе заявит», — сказала эксперт.

Комментируя эпатажные постановки режиссера, Райкина выразила мнение, что Богомолов тогда просто экспериментировал.

«Это были поиски. Искусство, тем более новое, не может быть без непрочного, дерзкого, у современников вызывающего шок. У него были и неудачи, и удачи, „Юбилей ювелира“ в МХТ им. Чехова — фантастическая работа», — сказала Райкина.

Театровед, театральный критик Елена Горфункель отметила, что ей никогда не нравилось творчество Богомолова. По ее словам, звание — это повод почувствовать себя лидером в театральной сфере, которая в последние годы несколько изменилась с уходом ряда деятелей и артистов.

«Первые спектакли в „Табакерке“ у него были интересные, потом, как мне кажется, он ударился в свои собственные, не всегда оправданные и интересные эксперименты, иногда провокационные. Спектакль „Слава“ по пьесе Виктора Гусева был чистой провокацией, он как будто считал, что эта старая и устаревшая патриархальная и прямолинейная пьеса может быть выдана за воскресшую современность, что не так», — сказала Горфункель.

Критик добавила, что у Богомолова есть совсем странные постановки, например «Лир. Комедия», где женщины играют мужские роли и акцент сделан на гендерные проблемы, или постановка «Мать. Горькая пьеса», которая смотрится как «настоящая попса».

«Он даровитый человек, но ему нравится провоцировать, эпатировать, лезть поперек батьки в пекло, и он это делает с разной степенью успеха. Его оружие — это эпатаж, и даже его высказывания по политическим вопросам — это тоже больше эпатаж, чем его гражданская искренность», — сказала Горфункель.

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