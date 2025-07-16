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16 июля 2025 в 13:04

Дарья Мороз приехала на отпевание отца

Актриса Дарья Мороз приехала на отпевание режиссера Мороза

Дарья Мороз Дарья Мороз Фото: NEWS.ru

Актриса Дарья Мороз приехала на отпевание отца, режиссера Юрия Мороза, в храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания проходила в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве. Сыгравшая Веру Громову в сериале «Медиатор» актриса появилась в черном брючном костюме и солнцезащитных очках.

До этого стало известно, что режиссер умер после нескольких лет борьбы с онкологией. Уточнялось, что незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус. С 2003 года Мороз находился в браке с актрисой Викторией Исаковой.

Мороз был женат дважды. Первой супругой кинематографиста была актриса Марина Левтова, которой не стало из-за дорожно-транспортного происшествия в 2000 году. В их браке родилась дочь Дарья Мороз, ставшая впоследствии звездой. Второй женой Мороза была Исакова. Пара воспитывала дочь Варвару.

Ранее сообщалось, что актриса Мороз появилась на публике за день до смерти отца. Она приняла участие в фестивале «БеспринцЫпные чтения», который прошел в саду «Эрмитаж» в Москве. При этом, как обратили внимание СМИ, на знаменитости «не было лица».

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Москва
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Дарья Мороз приехала на отпевание отца
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