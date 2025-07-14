Названа возможная причина смерти режиссера Мороза

Telegram-канал Mash сообщает, что режиссер Юрий Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. По его данным, артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года.

Как пишет канал, незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус. С 2003 года Мороз находился в браке с актрисой Викторией Исаковой. Он также приходится отцом артистке Дарье Мороз.

О том, что Мороз умер в возрасте 68 лет, сообщил артист Дмитрий Харатьян. Он был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Артист также служил в театре Ленкоме с 1979 по 1987 год.

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютом в качестве постановщика стал фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм», вышедший на экраны в 1990 году. За свою жизнь Мороз снял больше 20 фильмов и сериалов, среди которых «Каменская», «Братья Карамазовы», «Лунатики», а также «Волкодав из рода Серых Псов».

В этот же день стало известно о смерти режиссера Александра Митты. Как сообщил его сын, 92-летний народный артист России боролся с онкологическим заболеванием.