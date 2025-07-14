Звезда «Принцессы цирка» умер на 69-м году жизни Актер Харатьян: российский режиссер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет

Российский актер, режиссер, продюсер и сценарист Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет, сообщил артист Дмитрий Харатьян телеканалу «Культура». Мороз был главой Ассоциации молодых кинематографистов.

Покойный служил в театре Ленком с 1979 по 1987 год. Его дебютом на киноэкранах стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность Мороз получил после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Ранее стало известно о смерти режиссера Александра Митты. Как сообщил его сын, 92-летний народный артист России боролся с онкологическим заболеванием. Последние две недели Митта провел в больнице. Дата и место прощания с ним еще не объявлены.

Как рассказал NEWS.ru режиссер Николай Лебедев, известный по фильму «Экипаж» 2016 года, Митта был уникальным художником и экспериментатором в кино. По его словам, уход из жизни артиста стал невосполнимой утратой для отечественной культуры и кинематографа.

Прежде появилась информация, что Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Что именно стало причиной, не уточнялось.