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14 июля 2025 в 10:25

«Боль моя»: режиссер «Экипажа» высказался о смерти Митты

Режиссер Лебедев: Митта был уникальным художником и экспериментатором в кино

Александр Митта Александр Митта Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Народный артист России Александр Митта был уникальным художником и экспериментатором в кино, заявил NEWS.ru режиссер Николай Лебедев, известный по фильму «Экипаж» 2016 года. По его словам, уход из жизни Митты стал невосполнимой утратой для отечественной культуры и кинематографа.

[Уход из жизни Александра Митты] — это колоссальная потеря для нашего кино, для нашей культуры. Абсолютно уникальный художник. Единственный, кто так экспериментировал в кино с жанрами, умел все. Уникальный педагог, воспитавший поколение кинематографистов, — высказался Лебедев.

Режиссер отметил, что, в отличие от многих забытых псевдоклассиков, фильмы Митты продолжают жить и находить своего зрителя. Особые слова он посвятил личным отношениям с народным артистом России, назвав его своим старшим другом и наставником.

Картины Митты, в отличие от тех псевдоклассиков, которые забронзовели на кинокритических каких-то статьях, смотрят. Позавчера включил телевизор — идет «Экипаж» (1979 года. — NEWS.ru). Его картины смотрят, будут смотреть, на них будут учиться. Для меня это большая личная потеря. Общались, дружили, он был моим старшим другом. Это боль моя. Светлая память, — резюмировал Лебедев.

Ранее о смерти Митты сообщил его сын. Известно, что 92-летний народный артист России боролся с онкологическим заболеванием. Последние две недели Митта провел в больнице. Дата и место прощания с ним еще не объявлены.

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