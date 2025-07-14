Умер режиссер Александр Митта

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта умер, сообщил его сын на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причины не раскрываются. Известно, что 92-летний Митта боролся с онкологическим заболеванием.

Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим, — написал он.

Последние две недели Митта провел в больнице. Дата и место прощания с ним еще не объявлены.

Постановщик известен в первую очередь по киноленте «Экипаж», которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР. Также в числе его знаковых работ — картина «Гори, гори, моя звезда» и телесериал «Граница. Таежный роман».

Ранее появилась информация, что Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Что именно стало причиной, не уточняется. А в начале июля помощник режиссера подтвердил, что того госпитализировали после случившегося.

Тем временем в США на 61-м году жизни умер сценарист Дэвид Флеботт. Причины не уточняются. Он известен работой над сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя», «Мастера секса».