Умер сценарист «Отчаянных домохозяек»

В США на 61-м году жизни умер сценарист Дэвид Флеботт, сообщает портал Deadline. Причины не уточняются. Он известен работой над сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя», «Мастера секса».

Флеботт являлся лауреатом «Эмми» и дважды был номинирован на премию Гильдии сценаристов США. Последней его работой стало шоу «Король Талсы». При этом свою карьеру сценарист начинал в жанре ситкома, отвечая за сценарии в шоу «Эллен», а также «Шоу Берни Мака» и «Уилл и Грэйс».

Ранее пражский Национальный театр сообщил о смерти певицы, педагога Гелены Таттермусховой. Артистка озвучивала главную героиню из знаменитой сказки «Русалочка» 1963 года.

До этого в возрасте 90 лет скончалась советская и российская актриса Валентина Талызина. Выяснилось, что легенда кино умерла утром 20 июня у себя в квартире. За свою карьеру Талызина исполнила различные роли в 139 фильмах. В числе ее знаменитых работ роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), где она сыграла подругу главной героини и дала свой голос персонажу Барбары Брыльской.