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09 июля 2025 в 12:23

Умерла певица из легендарной сказки «Русалка»

Умерла чехословацкая певица Таттермусхова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пражский Национальный театр сообщил о смерти чехословацкой и чешской певицы, педагога Гелены Таттермусховой, передает «Газета.Ru». Артистка озвучивала главную героиню из знаменитой сказки «Русалочка» 1963 года.

Подробности смерти певицы-сопрано не приводятся. Она также известна по ролям в операх Моцарта. Таттермусхова родилась в Праге в 1933 году. С 1977-го она преподавала в городской консерватории.

Ранее в возрасте 90 лет скончалась советская и российская актриса Валентина Талызина. Выяснилось, что легенда кино умерла утром 20 июня у себя в квартире. За свою карьеру Валентина Талызина исполнила различные роли в 139 фильмах. В числе ее знаменитых работ фигурируют озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино, роль учительницы в фильме «Большая перемена» и медсестры Марии Павловны в фильме «Гостья из будущего».

Народный артист России режиссер Андрей Житинкин подчеркивал, что Талызина отличалась от многих актеров своими человеческими качествами. Он подчеркнул, что ее яркими чертами были абсолютное отсутствие зависти и прямолинейность. За 10 лет его работы в театре Моссовета он никогда не видел, чтобы Талызина хитрила.

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