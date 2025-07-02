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02 июля 2025 в 20:33

Стало известно о госпитализации Александра Митты

Помощник Александра Митты сообщил о госпитализации режиссера

Александр Митта Александр Митта Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Народный артист России Александр Митта госпитализирован, пишет ТАСС со ссылкой на помощника режиссера Геннадия Иванова. Подробности пока не приводятся.

Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю, — рассказал собеседник агентства.

Режиссер известен в первую очередь по киноленте «Экипаж», которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР. Также в числе его знаковых работ — картина «Гори, гори, моя звезда» и телесериал «Граница. Таежный роман».

Накануне, 1 июля, Telegram-канал SHOT опубликовал сообщение об экстренной госпитализации режиссера. Его сын опроверг данную информацию и заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

До этого появилась информация, что Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Что именно стало причиной, не уточняется.

В ноябре 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Митту признали смертельно больным. По данным авторов публикации, артисту присвоили паллиативный статус.

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