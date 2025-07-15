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15 июля 2025 в 15:45

Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца

Дарья Мороз за день до смерти отца посетила «БеспринцЫпные чтения» в Москве

Дарья Мороз Дарья Мороз Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российская актриса Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти ее отца, режиссера Юрия Мороза, сообщает портал «7Дней.ру». Артистка приняла участие в фестивале «БеспринцЫпные чтения», который прошел в саду «Эрмитаж» в Москве. При этом, как обратило внимание издание, на знаменитости «не было лица».

Для выхода в свет Мороз выбрала белый удлиненный жакет, шорты и сапоги. Артистка появилась на публике с простой укладкой и минимальным количеством аксессуаров. Журналисты предположили, что на момент визита на мероприятие знаменитость уже знала об ухудшении состояния ее отца.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что режиссер Юрий Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. По его данным, артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. Как пишет канал, незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус. С 2003 года Мороз находился в браке с актрисой Викторией Исаковой. Он также приходится отцом артистке Дарье Мороз.

О том, что Мороз умер в возрасте 68 лет, сообщил артист Дмитрий Харатьян. Он был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Артист также служил в театре Ленком с 1979 по 1987 год.

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