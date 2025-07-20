«Изменять недопустимо»: Лукинский о браке в 45 лет, Петросяне, «Аншлаге»

20 июля «заслуженный негр России» юморист Николай Лукинский отмечает 65 лет. В свое время артиста прославил монолог темнокожего студента из Зимбабве, который говорил: «С Новым годом, пошел на фиг». NEWS.ru поговорил с юмористом о том, как с помощью Лиона Измайлова он перебрался в Москву, о Евгении Петросяне и других коллегах из «Аншлага», современном юморе, о его отношениях с женой, которым почти 60 лет, о вере и новом неожиданном увлечении.

«Юмор прививался с молоком матери, с вязанием бабушки и с ремнем папы»

— Вы родом из Новосибирска. Есть такое понятие «сибирский характер», а есть ли сибирский юмор, как считаете?

— Сибирский юмор для меня существует, потому что у меня была очень юморная семья. И папа, и мама, и, самое интересное, бабушка была тоже остроумная. Юмор культивировался у нас в семье. От бабушки я слышал много шуток, ничего не понимая: она нянчилась со мной с младенчества. Бабушка вязала на спицах, и я в шесть лет тоже научился вязать на спицах, причем не на двух, а на пяти: носки, рукавицы, перчатки, то есть все самое сложное, наверное, в вязании.

В нашей семье, когда шла какая-то программа или фильм, смешное считалось самым интересным, надо было обязательно молчать и слушать. Папа ругался, мог шлепнуть или ремнем перетянуть, как у нас это называлось. В общем, юмор прививался с молоком матери, с вязанием бабушки и с ремнем папы.

— Помните свою первую профессиональную шутку, которая была сказана на сцене для зрителей?

— Это вопрос непростой. Я помню, как в школе читал «Мастера и Маргариту» и, естественно, был в полном восторге, книга в то время была под запретом. И вот я сижу на уроке, заходит наш классный руководитель, все встали. Он говорит: «Здравствуйте, садитесь». Я не удержался, говорю: «Здорово, вредитель». Это из «Мастера и Маргариты», так Иван Бездомный ответил на приветствие врача в сумасшедшем доме. Все, конечно, засмеялись. Классный сначала хотел меня выгнать, потом говорит: «Ну, Лукинский, что у вас за семья? Что ни фраза, то обязательно всех рассмешит». Он учил моего брата, который на два года старше меня, и он тоже выдавал какие-то репризы.

Николай Лукинский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ну а что касается первой репризы, то первые роли были, когда я еще занимался в самодеятельности, а это случилось довольно поздно, на пятом курсе первого моего института. Мне было 20 лет, мы только поженились и ждали старшую дочку. И меня вдруг потянуло с какой-то неимоверной силой в самодеятельность. Вдвоем с единомышленником мы пошли в молодежный эстрадный театр, это уже в Смоленске было.

В первом спектакле я стоял за кулисами и слушал, что происходит на сцене, потому что в нужный момент должен был сыграть шаги за сценой. Я топал ногами. Потом появлялся главный герой, его выталкивали. И в этот момент я бросал на пол за кулисами металлический груз. Это называлось шум падающего тела. В смоленской газете «Рабочий путь» один из наших артистов Валерий Москалев написал статью и отметил, что «особо удалась роль молодому начинающему артисту Николаю Лукинскому».

Почему Лукинский выступает в госпиталях

— На родине часто бываете? Для вас это место силы?

— До недавнего времени очень часто, когда мамочка была жива, я ездил и летал туда с женой, с детьми, с внуком. Но сейчас уже мама умерла, брат старший — тоже, папа умер еще раньше. Поэтому я реже, конечно, стал ездить в Новосибирск. Но был буквально месяц назад, проехал по местам учебной, трудовой, боевой славы.

Пришел в школу (Лукинский три года преподавал основы информатики в школе и в ПТУ. — NEWS.ru), а каникулы еще не начались, новая директор Татьяна Владимировна была очень рада. Учителя сделали фотографии со мной и фотографировали у меня вот это удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас же в школах везде «уголки защитников». Потом я поехал в ПТУ, там тоже все делали со мной фотографии, как родного встретили.

Последствия боевых действий в Грозном. 2005 год Фото: Serge Uzakov/Russian Look/Global Look Press

— Как ветеран боевых действий в каких точках вы бывали?

— Я был, конечно, с концертами сначала в Афганистане, потом в Чечне и так далее. Многие артисты отказывались, а я считаю своим долгом как ветеран, старший лейтенант запаса, отслуживший в авиации два года, что должен. Сейчас в горячие точки не езжу, но в госпиталях выступаю. Три дня назад выступал в больнице в Москве. Есть ребята на инвалидных креслах, с ампутацией, жуткая картина. Но опыт у меня есть, тогда в афганских госпиталях у меня было полуобморочное состояние. Когда ты видишь искалеченных ребят и их надо веселить, а до веселья ли им? Но надо отвлечь, хотя бы на минуту, на две отойти от своей боли, проблемы. Сейчас мне уже это легче дается, но в общем это, конечно, тяжелая история.

Как Измайлов помог Лукинскому перебраться в Москву

— Вы говорили еще давно, что на вас большое влияние оказал писатель-сатирик Коклюшкин.

— Возможно, говорил. Но если говорить о писателях, то, конечно же, первый человек, который принял меня к себе в театр, — это Лион Измайлов. Это было непросто, на самом деле, потому что я тогда жил в Смоленске, приехал в Москву в поисках работы и обращался к разным руководителям коллективов, например Евгению Вагановичу Петросяну. Он согласился меня взять, но сказал, что сложность в том, что я живу в Смоленске, и не сложилось. Я и к Задорнову ходил, но он настолько был самодостаточным, что не заинтересовался. К Хазанову обращался и, наконец, к Лиону Измайлову. Он сразу пошел навстречу, причем это был телефонный разговор. Пригласил выступить на его концерте и сказал, что, если будет успех, мы будем сотрудничать дальше.

— У Измайлова ведь тогда был свой театр «Плюс»?

— Да, театр юмора «Плюс» под руководством Лиона Измайлова и Аркадия Арканова. В этом же театре выступал и Виктор Коклюшкин, там мы познакомились, общались. Я с большим уважением отношусь к этому человеку. Но все-таки главное влияние и помощь — это Измайлов. Спустя три года работы с ним я уже перебрался в Москву.

Николай Лукинский (справа) с коллегой на съемках программы «Аншлаг». 2007 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Как Лукинский попал в «Аншлаг»

— В 1997 году Регина Дубовицкая пригласила вас в передачу «Аншлаг». Помните свое дебютное выступление в программе? Какие воспоминания остались от «Аншлага»?

— Мы же до сих пор в «Аншлаге», он существует (передача выходит с другой периодичностью. — NEWS.ru). Все началось гораздо раньше, в 1989 году. На отборочном туре «Юморина-89» в Туле я занял первое место, наш конкурсный день снимала Дубовицкая. «Аншлагу» тогда шел третий год. Регина показала нас, троих победителей, в эфире, но только фотографии — Саши Суворова, Сергея Пилояна и мою. Но я исполнял женский монолог, лицо закрывал парик, и узнали меня только те, кто со мной выступал.

В 1991 году Регина Дубовицкая сама проводила конкурс «Смех в мешке», и я получил первое место. Тут уже в программе Регина показала мои номера. Среди них был номер «Сказка „Курочка Ряба“», который для меня написал Измайлов: наши известные юмористы — Задорнов, Жванецкий, Винокур, Арлазоров — в моем пародийном исполнении рассказывают сказку. Это имело успех. В 1997 году, после того как Измайлов переговорил с Региной, я оказался в «Аншлаге».

— В чем заключался феноменальный успех «Аншлага»?

— Во-первых, хотя это не комплимент для «Аншлага», программ было мало: «Вокруг смеха» — и больше ничего. Во-вторых, у зрителей всегда есть потребность юмористического жанра, юмор всегда любили. И тут появляется новая передача, да еще с такими артистами, как Винокур, Хазанов, Евдокимов, Шифрин… Регина — очень строгая, у нее жесткий отбор. Если бы вы видели, сколько людей приходило, уговаривало взять их, но она всегда тщательно осматривала и отбирала.

— Между Шифриным и Дубовицкой случился конфликт. После ухода он ее обвинил, что она не выплачивала ему деньги за номера. Вы в курсе их ссоры?

— Насколько я знаю, конфликт был не финансовый. Шифрин ушел из «Аншлага» и попросил его номера не показывать. Какая-то причина была у него, может, разочаровался, новый появился интерес. Он в театр все-таки пошел, почувствовал, может быть, что там другой уровень, ему понадобилась новая атмосфера, в общем, что-то его стало не устраивать, и он ушел. Регина спокойно отнеслась к этому, но когда она компоновала новую программу, то брала его номер, чтобы усилить. Он остался недоволен и чуть ли не в суд подал, была какая-то разборка, и она перестала его номера показывать, все разрешилось. Культурный фонд «Артэс», который стоит за «Аншлагом», все разрулил.

Ефим Шифрин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

— СМИ писали, что Дубовицкая болеет. У меня тоже создалось такое впечатление, когда я полгода назад разговаривала с ней по телефону. Это так?

— Она сейчас болеет, но я давно уже не звонил. Диагноз не знаю.

Что Лукинский сказал о юморе Петросяна и его разводе со Степаненко

— С одной стороны, Петросян — это имя в мире юмора, с другой — есть такое слово «петросянщина», которым обозначают низкокачественный юмористический контент. Как относитесь к Евгению Вагановичу?

— Мы работали вместе в «Аншлаге», общались. Как ни относись, этот человек — легенда на нашей сцене в нашем жанре, у него миллионы поклонников. В молодости он производил фурор, был лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Это не получишь по блату, Петросяну это удалось еще молодым артистом, и он удерживает планку на протяжении всей жизни. Он, конечно, прекрасно разбирается в юморе, что называется, профессор.

— У них был весьма успешный дуэт со Степаненко. Вам не кажется, что из-за того, что они вместе работали, их семья распалась?

— Да нет, конечно, была какая-то другая причина. Чем больше мы находимся вместе с нашими женами, тем лучше. Я в этом абсолютно убежден. Я с женой с первого класса, мы в браке 45 лет, вместе почти 60.

— Как вам удается так долго сохранять отношения? Не было кризиса, когда вам хотелось уйти, развестись?

— Конфликты, ссоры, конечно, бывают, это все естественное. Я думаю, что все-таки с годами появляется какая-то мудрость. Я влюбился в нее в первом классе, девять лет ждал от нее взаимности, в 10-м классе мы только подружились. Потом ее родители переехали из Новосибирска в Смоленск.

Я закончил первый курс, поехал следом за ней, жил в общежитии. Там еще два года мы дружили. Потом поженились, старшая дочка родилась на пятом курсе. Потом, когда я уже из армии вернулся, родилась младшая. Это все скрепляет семью, прибавляет любви каждый день. Я ее стал любить еще сильнее, потом еще. А сейчас внуки уже пошли. Но это такое счастье, что я словами даже не могу это сформулировать. Мои все близкие знают, как я в хорошем смысле, надеюсь, схожу с ума по этим внукам. И каким надо быть ненормальным, чтобы вдруг сказать себе: «А чего-то она мне перестала нравиться»? Но я же не идиот, я всю жизнь этому отдаю, и она тоже. Ну как я буду внукам в глаза смотреть, если я захочу налево побежать?

Ирина и Николай Лукинские Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

— Не осуждаете того же Петросяна, который женился на молодой женщине?

— Я не могу осуждать, не имею права, но я не понимаю. Я против этого. Я считаю, что семья — это на всю жизнь. Жена должна быть одна. Не надо быстро жениться, замуж выходить, надо повстречаться годик-два. Влюбленность и любовь — совершенно разные вещи.

«Я против драк категорически, это худшее, что может быть»

— Вы принимали участие в разных телепроектах. Какой оказался для вас самым интересным, из какого вы что-то для себя важное вынесли?

— Больше всего я вынес для себя из проекта «Короли ринга». Он самый важный и дорогой моему сердцу. Во-первых, я там занял первое место, во-вторых, я вынес — мне подарили автомобиль «Хаммер». Я на нем восемь лет ездил, и на колесе было написано «Король ринга», то есть я еще и попонтовался. Но бокс — это вообще моя жизнь. Я с 12 лет в боксе. И в шоу просто не пропускал удары и набирал очки. И там я никого не нокаутировал, нос не сломал. Мне важно было показать, что бокс — это искусство.

— В жизни это искусство применяли когда-нибудь?

— Приходилось. Но я против драк категорически, это худшее, что может быть. Но были безвыходные ситуации, когда двое пьяных просто убивали на моих глазах человека, запинывали ногами и по лицу, и по голове. Я их попытался остановить, они полезли драться, и пришлось посадить обоих на пятую точку, успокоить.

— Сейчас выходите на ринг, тренируетесь?

— Хожу на бокс. Сегодня был, ногу чуть подвернул. Это такой лайт-бокс, по рукам бьем, по голове не бьем. Пробовал не заниматься. Года два не ходил, но начинаются другие проблемы: болячки, живот, лишний вес. Я нашел такую группу, туда девочки ходят. Сегодня я боксировал по очереди с тремя девочками, женщинами, которые моложе меня.

Что Лукинский сказал о Воле, Харламове и Мартиросяне

— Смотрите ли вы современные комедийные шоу, скажем, Comedy Club?

— Иногда смотрю, до первого мата. Как только проскочило, я сразу выключаю, потому что не могу: заканчивается искусство, начинается похабщина. А так талантливые ребята. «Уральские пельмени» — просто гениальный коллектив. Вот там все качественно и без пошлости.

Шоу «Уральские пельмени» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— А из тех же комиков ТНТ кто-то нравится?

— Воля сквернословит, к сожалению, мне это совершенно не нравится. Он хороший парень, но каких-то вещей они не понимают. От Мартиросяна ни разу не слышал мата и похабщины. Он замечательный талантливый артист. Гарик Харламов — матершинник, как и Воля, хотя талантливый парень, выразительный, темпераментный.

Чем сейчас занимается Лукинский

— Когда готовите новый номер, кому первому показываете?

— Бывает, что жене. Она довольно строгий критик. Но все равно зритель все определяет, и, когда ты первый раз выходишь с номером на сцену, рискуешь, потом уже подчищаешь, что-то добавляешь, что-то убираешь, и как-то он отшлифовывается. Мне даже во сне что-то приснится, я хохочу в голос, а потом со сцены — нет, несмешно.

— Сейчас чаще даете концерты или снимаетесь для ТВ?

— Сольные концерты. У меня выступления в Кисловодске, в Ессентуках, в Пятигорске, опять в Кисловодске. Позавчера (10.07. — NEWS.ru) снимался на телеканале «Доверие» в программе Ольги Кабо как один из гостей. Программа была посвящена нашему району Выхино-Жулебино. Я тут уже 30 лет. Плюс «Аншлаг», «Измайловский парк», программа «Парад юмора».

«Изменять недопустимо»

— Многие артисты — люди суеверные. Не боитесь, что сказанное со сцены может сбыться?

— Я не суеверный, я верующий, православный человек. Я уже больше 20 лет в жулебинском храме алтарник. Прихожу на службу, прохожу в алтарь, сразу надеваю стихарь (одежда для богослужений. — NEWS.ru), то есть участвую в богослужении как алтарник.

Николай Лукинский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Тогда вы и пост соблюдаете, наверное?

— Да, вчера закончился летний пост Петра и Павла, вот сегодня уже можно не поститься. Но у меня поездки, в них допускаются небольшие отклонения от поста. Рыбу в поездках позволяю себе, но мясо не ем.

— Вера помогает в жизни?

— Конечно, помогает и семью держит как раз. Я думаю, что главная составляющая для семьи — это, конечно, вера. Изменять недопустимо: Бог все знает, да и я буду со своей совестью. Мы обвенчались спустя 18 лет, и я почувствовал эту помощь Божью в семье, потому что конфликтов стало намного меньше.

На сколько лет чувствует себя Лукинский

— 65 лет — это реальный возраст или цифра в паспорте? Соответствует она вашим ощущениям или нет?

— Я надеюсь, что мой физический возраст чуть меньше. Я пытаюсь поддерживать спортивную форму благодаря боксу. В сентябре будет год, как я пошел учиться играть на барабанах. Потрясающее увлечение. У нас левая нога, левая рука, оказывается, в жизни вообще не задействованы. Уже чему-то я научился, перехожу на джазовые пробы. Нельзя останавливаться, надо что-то для себя новое открывать.

— Как будете отмечать юбилей?

— Мы собираемся в ресторане «Высоцкий», придут близкие, друзья, юмористы, боксеры… Я бурно отмечал 60-летие, человек 60, наверное, было, сейчас будет поменьше. Из юмористов дружу со многими и надеюсь увидеть Гену Ветрова, Лиона Измайлова, Регину, если здоровье ей позволит.

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