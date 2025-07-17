«С ремнем папы»: Лукинский рассказал, как научился шутить

Юморист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что в его семье смешное считалось самым интересным, поэтому, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что, если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».

В нашей семье, когда шла какая-то программа или фильм, смешное считалось самым интересным, и надо было обязательно молчать, слушать. Папа ругался, мог шлепнуть или ремнем перетянуть, как у нас это называлось. В общем, юмор прививался с молоком матери, с вязанием бабушки и с ремнем папы, — сказал Лукинский.

Он отметил, что чувством юмора в их семье обладали все: мать, отец, брат и даже бабушка. По словам Лукинского, шутить он начал довольно рано, выдавал репризы уже в школе. Так, после прочтения романа «Мастер и Маргарита» он поздоровался с классным руководителем фразой Ивана Бездомного «Здорово, вредитель», которую тот произносил в сумасшедшем доме, но педагог отнесся к этому спокойно.

20 июля юморист Николай Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил: «С Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру Лукинский исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее юморист Михаил Галустян поразил фанатов кардинальной сменой имиджа, представ в новом видео без своей знаменитой бороды. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сопроводив его шутливой подписью, в которой назвал себя «ягненочком».