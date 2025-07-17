«Надо отвлечь от боли»: Лукинский о выступлениях перед бойцами СВО Юморист Лукинский выступает перед раненными на СВО, чтобы отвлечь их от боли

Раненных на СВО солдат и офицеров необходимо отвлекать хотя бы ненадолго от их боли и проблем шутками, поделился мнением с NEWS.ru юморист Николай Лукинский. По его словам, поэтому сейчас он выступает в госпиталях и делал это еще много лет назад во время войны в Афганистане и событий в Чечне.

Три дня назад выступал в госпитале в Москве. Есть ребята на инвалидных креслах, ампутированные, жуткая картина. Но опыт у меня есть, тогда в афганских госпиталях у меня было полуобморочное состояние. Когда ты видишь искалеченных ребят и их надо веселить, а до веселья ли им? Но надо отвлечь хотя бы на минуту, на две отойти от своей боли, проблемы, — сказал Лукинский.

Юморист добавил, что эти выступления перед военными — его долг, в молодости он отслужил два года в авиации и является старшим лейтенантом запаса.

20 июля Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил: «С Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру он исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным и, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что, если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».